«В голове не укладывается, что мы в США»: CNN погрузился на социальное дно Лос-Анджелеса

Америка страдает от кризиса с бездомными, однако в Калифорнии их больше, чем в любом другом штате, передаёт CNN. Как отмечает ведущий канала Майкл Смеркониш, побывавший в палаточном городке в Лос-Анджелесе и пообщавшийся с местными жителями, увиденное стало для него шоком: большая часть бездомных живёт на открытом воздухе в условиях антисанитарии и опасности возникновения средневековых заболеваний. Тем не менее местные жители указывают на то, что они обычные люди и им просто нужен второй шанс.

Америка страдает от кризиса с бездомными, и в Калифорнии их больше, чем в любом другом штате. Одно дело читать об этом кризисе, но совсем другое — увидеть его своими глазами. Поэтому вчера я отправился в район Скид-Роу в Лос-Анджелесе. Я думал, что само название* политически некорректно, но именно так называется район делового квартала Лос-Анджелеса. В окрестностях улицы Сан-Педро стоит палаточный городок.

Я был просто шокирован тем, что я увидел. В Лос-Анджелесе собственной крыши над головой не имеют около 60 тысяч человек, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Приблизительно три четверти из них живут на открытом воздухе в условиях антисанитарии, что внушает опасения насчёт здоровья населения и распространения средневековых болезней. И это несмотря на более чем 619 миллионов долларов, которые чиновники Лос-Анджелеса потратили на борьбу с этой проблемой. Ситуация в Лос-Анджелесе, конечно, не уникальна. Севернее, в Сан-Франциско, количество бездомных подскочило более чем на 16 процентов только за этот год.

Вопрос в том, почему это произошло. Какие систематические силы заставляют людей спать на улицах, и что с этим можно поделать? Я пообщался по этому поводу с экспертом, однако я обсудил это также с одним из жителей, Кристофером Льюисом, который пригласил меня в свою палатку. Послушайте его историю.

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС, бездомный: Я бездомный. Мне нужна помощь. Я хочу, чтобы кто-нибудь помог мне уехать из этого места.

Как вы здесь оказались?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Я оказался здесь, потому что… Потому что я потерял дом, и мне больше некуда идти.

Сколько вы здесь пробыли?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Два с половиной года.

Вы жили на улице?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да, на улице.

Прямо в тех палатках, что за моей спиной?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да, вот моя палатка.

Которая ваша?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Вот это место я называю домом (отпирает замок на молнии палатки).

Значит, это ваш замо́к. Насколько он надёжен?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да не очень. Только посмотрите на него. Маленький.

(Заходит в палатку.) Где вы спите?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: У меня есть подстилка. Я кладу её на пол и сплю на ней. А вот моя кухня. Вот стол. Вот здесь я готовлю себе еду. А вот мой американский флаг. Ну понимаете. Это всё, что у меня есть.

Расскажите немного о своём прошлом; как вы оказались в таком положении?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Я семь лет проработал специалистом оперативного реагирования в Красном Кресте.

Семь лет в Красном Кресте?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да, семь лет спецом по оперативному реагированию. В сфере защиты и обеспечения безопасности. А затем я девять лет работал на Скид-Роу.

Что вы здесь делали?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Я работал в образовательном центре Weingart, работал в Миссии спасения, помогал семьям с едой.

Иными словами, вы оказывали услуги бездомным?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да. А потом я потерял работу и стал бездомным.

И вы оказались здесь?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да. Я оказался тем самым человеком, которым я раньше помогал.

Где вы питаетесь?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Прямо здесь, на обочине. Я жду, пока меня накормят. Понимаете? Работы у меня нет. Я собираю банки и сдаю их на переработку.

А если вам нужно в уборную?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Иногда я делаю свои дела в ведро. У нас тут за углом есть биотуалеты, но в 7 вечера они закрываются, и мы справляем нужду в банки.

Насколько здесь опасно?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Ночью — очень.

До местных домогаются?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да, пристают к слабым, понимаете? Так что иногда я прячу у себя слабых. Ну чтобы защитить их от плохих парней. Я делаю что могу. Но понимаете, мне нужно сыну помогать.

Не сочтите это за оскорбление, но вы злоупотребляете алкоголем или наркотиками?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Это-то и печально. Всё кончилось тем, что я подсел на наркотики. Понимаете, я думал, что они мне помогут, но они не помогли.

Вы по-прежнему употребляете?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Немного. Не очень много. И это страшно.

Сегодня в Los Angeles Times появилась статья о том, что городской совет подумывает о том, чтобы всерьёз взяться за ликвидацию районов, где могут спать бездомные, — за тротуары и улицы. Они подумывать изменить правила, чтобы ограничить это явление. Что вы по этому поводу думаете?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Это было бы отлично. То есть они говорят нам собирать палатки в 6 утра…

И куда идти?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Не знаю. Так что мне приходится либо оставаться здесь, либо идти в какой-нибудь парк, где я бы мог пересидеть до девяти вечера, а затем вернуться сюда и вновь поставить палатку.

Есть ли что-то, что вы хотели бы донести до людей, которые нас сейчас смотрят? Я много об этом читал, но такого я не видел никогда. В голове не укладывается, что это происходит в Соединённых Штатах. Что бы вы хотели, чтобы люди знали в первую очередь?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Что мы обычные люди. Нам нужно только помочь, понимаете? Чтобы кто-то открыл дверь, дал нам ключ и дал нам ещё один шанс.

Дал крышу над головой.

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да. Нам просто нужен дом. Место, которое мы могли бы назвать домом. Это всё, что мне надо. Место, которое я бы мог назвать домом и куда мог бы привезти моих детей и стать семьёй.

Сколько у вас детей?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Трое. Два сына и дочь.

Как у них дела?

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Дочь живет в Сент-Поле в Миннесоте, один сын сейчас отбывает в тюрьме короткий срок, а младший живёт в Викторвилле.

Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, всё образуется.

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Да, я бы тоже этого хотел.

Спасибо вам.

КРИСТОФЕР ЛЬЮИС: Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 августа 2019 года.

* Skid row — район трущоб, гетто (прим. ИноТВ).