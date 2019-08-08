Guardian: лицензия на попрошайничество — в Швеции ввели плату для нищих

Власти шведского города Эскильстуна обязали попрошаек приобретать каждые три месяца платное разрешение на свою деятельность — в противном случае им придётся уплатить крупный штраф, передаёт The Guardian. Благотворительные организации считают, что такая схема сделает ещё более уязвимыми эти социально незащищённые группы населения, которые могут стать жертвами уличных банд.

Эскильстуна стала первым шведским городом, где ввели официальную лицензию на попрошайничество стоимостью 250 шведских крон (около 1700 рублей), сообщает The Guardian. Она действует три месяца, и для её получения нужно заполнить заявление онлайн или в полицейском участке, предъявив действующее удостоверение личности. Все, кто будет просить денег без разрешения, обязаны уплатить штраф, достигающий 4 тыс. шведских крон (чуть больше 27 тыс. рублей).

Как рассказал изданию Джимми Янссон, социал-демократ и представитель городской администрации, новые правила вступили в силу 1 августа после практически года юридических проволочек и призваны «бюрократизировать» попрошайничество для того, чтобы усложнить этот процесс. «Посмотрим, куда это приведёт», — сказал Янссон местным СМИ, добавив, что система получения лицензий должна помочь бездомным и другим незащищённым группам населения войти в контакт с местными органами власти, в частности, с социальными службами.

Критики предложенной схемы заявили, что она узаконивает попрошайничество и делает ещё более уязвимыми тех, кому приходится выпрашивать деньги. Многие из этих людей — цыгане, прибывшие из таких стран, как Румыния и Болгария.

Так, Томас Линдрус, представитель благотворительного фонда Stadsmission, считает, что новый закон даёт больше возможностей для эксплуатации нищих. По его мнению, криминальные группы могут оплачивать разрешение на попрошайничество, а затем вымогать деньги на погашение долга.

Однако Янссон поделился с газетой Aftombladet своей уверенностью в том, что власти нашли верный подход, который направлен не на «преследование социально незащищённых людей», а на решение глобальной проблемы включения попрошайничества в шведскую модель социального обеспечения. «Я слышу много критики в ответ на любую попытку урегулировать попрошайничество, но я не вижу, чтобы с теми же силой и рвением кто-нибудь задался вопросом: почему людям вообще приходится просить милостыню», — приводит The Guardian слова чиновника.

Издание отмечает, что за последние месяцы несколько шведских городов полностью запретили попрошайничество после того, как Высший административный суд признал законным запрет этой практики в городе Веллинг.

По сообщению государственного телеканала SVT, за выходные в Эскильстуне восемь человек подали заявки на лицензию, а трёх граждан ЕС без разрешения, стоявших с протянутой рукой в центре города, проинформировали о новых порядках и отпустили. Газета Aftombladet пишет, что некоторые нищие пытаются обойти правила, продавая чернику. Янссон назвал это «ожидаемой» и «адекватной реакцией на изменение существующих условий».