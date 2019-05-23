CNN: из-за социальной политики Лондона британские бедняки оказались на грани голода

В своём новом докладе Human Rights Watch пришла к неутешительным выводам: изменения, введённые в систему соцобеспечения Великобритании, привели к тому, что лондонские бедняки оказались на грани голода, передаёт CNN. Как отмечает канал, за последние пять лет благотворительным продовольственным банкам пришлось повысить объёмы экстренных поставок пайков на 50%, однако в нынешних условиях некоторые семьи даже не могут позволить себе их разогреть — потому что у них нет денег на оплату электричества.

В своём новом убийственном докладе Human Rights Watch пришла к выводу, что изменения, внесённые в систему соцобеспечения Великобритании, привели к тому, что беднякам стало катастрофически не хватать еды. Составители доклада обвиняют правительство в нарушении прав человека, утверждая, что оно позволяет семьям голодать. Британские чиновники назвали выводы, представленные в докладе, некорректными. Репортаж Бьянки Нобило.

При поездке по зажиточному Западному Лондону нищета в глаза бросается не сразу.

УИЛЬЯМ МАКГРАНАХАН, основатель благотворительной организации Dad’s House: Здесь прекрасные дома, но прямо за углом скрываются районы, где семьи сидят на соцвыплатах, и у них ничего нет.

Билли Макгранахан на протяжении многих лет возит еду в эту часть Лондона. Но ситуация, по его словам, становится только хуже.

УИЛЬЯМ МАКГРАНАХАН: Ты своими глазами видишь нищету. Детям не хватает на жизнь, и это пробирает до костей.

Активисты утверждают, что британское правительство нарушило свои обязательства в сфере прав человека, не обеспечив бедняков достаточным количеством еды.

КАРТИК РАДЖ, Human Rights Watch: Британия — это пятая по величине экономика в мире. Просто в голове не укладывается, что с каждым годом в нашей стране растёт число семей, которые голодают.

Только за последние пять лет крупнейший благотворительный продовольственный банк отметил рост продовольственных поставок почти на 50 процентов. Теперь он доставляет почти 1,6 миллиона экстренных продуктовых пайков в год.

КАРТИК РАДЖ: Вдобавок к тому, что это просто юридический вопрос, это ещё и вопрос морали. Допустимо ли для правительства сидеть сложа руки, когда семьи голодают в ожидании, пока благотворительные организации займутся делом и заткнут эту дыру?

Новый доклад Human Rights Watch просто убийственен. В нём приводится в пример несколько случаев, когда матери отказывались от еды, чтобы их дети могли хоть что-то поесть. Одна мама заметила по этому поводу: «Ты чувствуешь слабость, но потом просто к ней привыкаешь».

Благотворители связывают рост уровня продовольственной нищеты напрямую с режимом строгой экономии британского правительства, которого оно придерживалось на протяжении последних десяти лет. И эта тема, судя по всему, стала точкой столкновения британских политиков.

ДЖЕРЕМИ КОРБИН, глава Лейбористской партии: Режим строгой экономии провалился, и с ним нужно покончить сейчас же! Извинится ли она за то, что нарушила обещание покончить с этим режимом?

ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Госдолг уменьшается, режим строгой экономии подходит к концу под руководством Консервативной партии! Тяжёлый труд британского народа принёс свои плоды!

В своём заявлении официальный представитель британского правительства отверг эту критику, назвав доклад некорректным: «Мы помогаем родителям найти работу, чтобы дать семьям все возможности для того, чтобы выйти из нищеты. И успешно: уровень занятости находится на рекордно высоком уровне, а шансы того, что дети, растущие в семьях работающих родителей, окажутся в относительной нищете, в пять раз меньше».

Однако людей, которые ныне полагаются на продовольственную помощь, заявления правительства вряд ли утешат.

УИЛЬЯМ МАКГРАНАХАН: Многие семьи не могут платить за электричество. Даже если они приходят в продовольственный банк, они не могут приготовить еду.

По его словам, эта ситуация в ближайшее время вряд ли изменится.

Бьянка Нобило, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 мая 2019 года.