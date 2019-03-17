Euronews: «американская мечта» всё чаще оборачивается жизнью на автостоянке

В США всё более востребованными становятся такие программы, как «Безопасная стоянка», в рамках которой бездомным разрешают ночевать на охраняемых парковках. Сотни тысяч американцев ежегодно остаются без крова, потому что их бюджет не позволяет оплачивать коммунальные услуги или приобретать жильё, передаёт Euronews.

В последнее время в американских городах всё чаще обычные автостоянки становятся временным убежищем для людей, потерявших кров и живущих в автомобилях и фургонах. По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, в 2017 году полмиллиона человек остались без крыши над головой.

Наибольшее количество бездомных — в Калифорнии. Эти люди живут в транспортных средствах, заброшенных зданиях, парках или прямо на улице.

Только в Лос-Анджелесе на стоянках в машинах регулярно ночуют более 15 тысяч человек. Парковки хорошо охраняются — и люди, оставшиеся на них, могут спокойно спать. Кроме того, там есть переносные туалеты и умывальники.

КАРЛОС ГОНСАЛЕС, бездомный ветеран американской армии: Это кровать размера queen-size в верхней части кабины. Это столовая, здесь я сплю. Этот диван превращается в кровать. Также у меня есть шкафы для хранения продуктов, микроволновая печь, плита и раковина.

По словам экспертов, основными причинами резкого роста числа бездомных стали отсутствие доступного жилья и растущие расходы на коммунальные услуги. Так, в Лос-Анджелесе арендная плата росла быстрее, чем доходы людей, в течение нескольких десятилетий. В последние годы эта тенденция достигла своего пика.

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАММЫ: Экономика такова, что многие люди больше не могут позволить себе жить в помещениях. Одни умирают, другие живут на улицах. Но есть и те, кому повезло, — у них есть машина, и они могут обеспечить себя таким домом.

Тем временем такие программы, как «Безопасная стоянка», набирают популярность. Для властей они стали временным решением проблем людей, которые ещё недавно и представить себе не могли, что окажутся в подобной ситуации, и были уверены, что находятся на пути к «американской мечте».

Дата выхода в эфир 14 марта 2019 года.