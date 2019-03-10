Fox News: на улицы Лос-Анджелеса из-за бездомных возвращаются средневековые болезни

В Лос-Анджелесе вновь фиксируют случаи заражения тифом — болезнью, которая, казалось бы, была искоренена много лет назад, сообщает Fox News. Как подчёркивается в репортаже канала, виной всему — бездомные, которые в результате политики городской администрации чувствуют себя чересчур привольно.

А теперь расскажем о «медленной катастрофе», которую также называют «Калифорния». Лос-Анджелес имеет самый большой процент бездомных среди всех городов США, но местные чиновники не предприняли практически ничего, чтобы исправить эту ситуацию, — и в результате в нашей якобы развитой стране вновь появляются болезни, о которых вы раньше могли разве что узнать из романов. В числе таких болезней — тиф. Чтобы разузнать подробности для нашей передачи, в Лос-Анджелес отправилась Хиллари Вон — и вот что ей удалось выяснить.



В самом сердце Лос-Анджелеса размножаются крысы, и теперь здесь вновь появилась болезнь из Средневековья — тиф.



ДЕОН ДЖОЗЕФ, сотрудник департамента полиции Лос-Анджелеса: Средневековые болезни возвращаются сюда потому, что эта среда вышла из под контроля.



Случаи тифа стали возникать в лос-анджелесских трущобах — в районе, где на территории почти 50 городских кварталов обитают бездомные. Теперь эта искоренённая ещё в XVIII веке инфекционная болезнь, которая созревает в отбросах и распространяется блохами и мышами, вернулась. Причина в том, что городская администрация позволяет бездомным строить хижины на тротуарах и постоянно в них жить.



ДЕОН ДЖОЗЕФ: У них и двухуровневые квартиры тут бывают, и трёхэтажные хижины — в общем, чего только не увидишь. Мебель у них тоже имеется, у одной дамы даже было резиновое джакузи. В общем устраиваются они здесь с удобствами.



Сотрудник полиции Деон Джозеф провёл в трущобах больше 20 лет.



ДЕОН ДЖОЗЕФ: Теперь здесь везде бардак.



По его словам, позволяя палаточным городкам разрастаться, власти не защищают бедных, а лишь способствуют распространению наркотиков и болезней.



ДЕОН ДЖОЗЕФ: А на этой улице, например, есть люди, у которых жильё есть, но они устанавливают себе палатку и притворяются бездомными, а сами наркотиками торгуют — и спайсом, и метамфетамином, и крэком.



ДЖО БАСКАИНО, член городского совета Лос-Анджелеса от Демократической партии: У нас есть и наркоторговцы, и наркоманы, и головорезы, и они все стервятничают, угнетая самых незащищённых граждан.



Член горсовета Джо Баскаино, который в прошлом также служил в полиции, выступил во главе группы, предложившей законопроект о том, чтобы бездомным можно было устанавливать палатки для сна ночью, но было необходимо утром собрать вещи, чтобы не захламлять улицы. Однако претворять закон в жизнь не дал суд после того, как правозащитники, представляющие интересы бездомных, подали иск против городской администрации в связи с тем, что выполнение нового закона будет наказанием, несоразмерным преступлению.



ДЖО БАСКАИНО: Наши полицейские не могут выполнять свою работу и расчищать общественные тротуары, и это — безумие какое-то. Нам не дают расчистить улицы и тротуары, и по сути это означает, что против жизни в грязи не возражают и она даже поощряется.



Улицы постепенно становились всё запущеннее, и крысы кормились гниющей едой, смешанной с нечистотами и использованными шприцами. Но тиф через крыс и блох распространился и в районах, находящихся далеко за пределами трущоб, — заразилась даже заместитель городского прокурора, которая работает аж на седьмом этаже здания муниципальной администрации.



ЭЛИЗАБЕТ ГРИНВУД, заместитель прокурора Лос-Анджелеса: Я думала, что умру.



Как отмечает Гринвуд, крысы были в здании всегда, а изменилось не то, что находится внутри здания, а обстановка вокруг него.



ЭЛИЗАБЕТ ГРИНВУД: Бездомные стали подбираться всё ближе и ближе, они теперь окружили здание, и когда люди идут на работу или возвращаются с неё, им приходится пробираться через гниющую еду, нечистоты и так далее.



ДЕОН ДЖОЗЕФ: Если они так здесь и останутся, а вокруг них будет копиться грязь, это их же и погубит.



А Хиллари Вон — с нами в студии. Хиллари, да там же грязнее, чем в центре индийского Мумбаи, который я только что посетил. Вас такая ситуация удивила?



ХИЛЛАРИ ВОН, корреспондент Fox Business: Удивила, и я даже, пройдясь по тем улицам, решила выбросить обувь, потому что не была уверена, что смогу её отчистить, и чтобы точно не подхватить какую-нибудь разновидность тифа от приземлившейся мне на ботинок блохи.



А как вообще возможно, что на улицах валяются использованные шприцы и их никто не убирает?



ХИЛЛАРИ ВОН: Какие-то попытки убраться мы видели, но скандал во многом касается и того, что вообще считать мусором и выбрасывать: многие бездомные хранят на улице кучи вещей, и может показаться, что это мусор, но если попытаться эти вещи убрать, они сердятся.



Ага, бездомные, значит, сердятся. Ну что же, всё понятно. Спасибо вам за репортаж.



Дата выхода в эфир 08 марта 2019 года.