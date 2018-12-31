Handelsblatt: Кремниевая долина превратилась из «пути в будущее» в «токсичное болото»

Крупные технологические компании одна за другой покидают Кремниевую долину, сообщает Handelsbaltt. Причины заключаются в высоких налогах, огромных ценах на жильё, проблемах с наркотиками и бездомными в крупных городах. Кроме того, издание отмечает, что высокотехнологичная отрасль в США сейчас в целом переживает кризис, погрязнув в различных скандалах.
Компания Amazon покинула Кремниевую долину, а Apple и Google собираются последовать этому примеру, пишет Handelsblatt. Amazon уже потратила $5 млрд на постройку новых штаб-квартир в Нью-Йорке и недалеко от Вашингтона. В Нью-Йорк также планирует перебраться и Google, а Apple готовится к переезду в Техас.
Всего же, как пишет издание, ссылаясь на данные San Francisco Business Times, за последнее время 32 предприятия из Кремниевой долины либо окончательно покинули её, либо отстраивают дополнительные мощности в других регионах. Согласно опросам, проведённым организацией Bay Area Council Advocacy Group в 2018 году, 46% предпринимателей из долины рассматривают вариант переезда как «очень вероятный». В 2016 году таких ответов было 34%. Кроме того, ещё в 2017 году, 42% опрошенных полагали, что Кремниевая долина находится «на верном пути», а в 2018 году доля оптимистов снизилась до 25%.
Многие, отмечает Handelsblatt, уезжают в целом из Калифорнии, по причине больших затрат на проживание, огромных цен на недвижимость, а также вышедших из-под контроля проблем с бездомными и наркотиками. На нервы также действуют высокие налоги и арендная плата за жилье, которая вынуждает многих сотрудников снимать квартиры не в крупных городах, а в пригородах — следовательно, им приходится тратить много времени и денег на то, чтобы добираться до работы.
В целом, вся американская высокотехнологичная индустрия переживает не лучшие времена: издание приводит в пример скандалы на почве сексизма в Uber, нескончаемые разбирательства по поводу личных данных пользователей Facebook, инциденты с домогательствами в Google. Теперь Кремниевую долину воспринимают не как «путь в будущее», а как «токсичное болото, полное быстрых денег, супер-эго и убийц рабочих мест». Издание приводит слова сооснователя Gerbert Kawasaki Wealth Росса Герберта, заявившего, что «мы слишком долго предоставляли технологическим концернам моральный карт-бланш». Герберт также отметил, что ИТ-гиганты из Силиконовой долины должны «заплатить за то, что они сделали со страной».
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