Telegraph: «культура братанов» превратила Кремниевую долину в токсичное место для женщин

Работницам крупных технологических компаний в Сан-Франциско приходится очень непросто, пишет The Daily Telegraph. В Кремниевой долине господствует «культура братанов», из-за которой сотрудницы часто подвергаются дискриминации по половому признаку и сексуальным домогательствам, утверждает издание.

«Для многих жителей области залива в Сан-Франциско Кремниевая долина стала расхваленным домом студенческого братства. Наркотики, амбиции, секс и деньги создали токсичную культуру «братанов», в которой женщины в лучшем случае чувствуют себя обделёнными, а в худшем — поруганными», — пишет The Daily Telegraph.

«Эти мужчины думают, что находятся вне закона, потому что, по их мнению, они меняют мир», — заявляет Эмили Чанг, журналистка и автор бестселлера «Бротопия». Обитатели Кремниевой долины до сих пор приходят в себя от её книги, опубликованной в начале этого года, утверждает издание.

В своём произведении Чанг раскрывает «скрытую от посторонних глаз, разнузданную, тёмную сторону» высокотехнологичной отрасли в США. «Наркотические оргии и раскованная половая жизнь, которую ведут мужчины из этой сферы — от элиты до рядовых сотрудников, — сказываются на том, как ведутся дела в Кремниевой долине», — считает журналистка.

Её слова нашли подтверждение на этой неделе, когда серия новых резонансных обвинений сотрясла мир высоких технологий. Согласно расследованию The New York Times, создатель операционной системы Android Энди Рубин подписал заявление об увольнении в обмен на $70 млн. после того, как его обвинили в домогательствах. Программист якобы склонил сотрудницу к сексу в 2013 году. Сам он отвергает эти обвинения.

В прошлом проблематичная «культура братанов» также нередко попадала на страницы прессы. Бывший инженер Google Лоретта Ли судилась с компанией из-за приставаний и дискриминаций. Она утверждала, что коллеги-мужчины подливали ей в напитки виски и часто отпускали скабрёзные комментарии в её адрес.

По словам Ли, руководство Google не сделало ничего, чтобы ей помочь. Когда она пожаловалась на случившееся отделу кадров, ей посоветовали взять больничный. И когда она вернулась, её уволили из-за «проблем с выполнением обязанностей».

«Подобное поведение в Кремниевой долине цветёт буйным цветом. Мы все говорим об этом, но, по-видимому, всем плевать», — пожаловался изданию источник, связанный с Google.

Между тем все эти громкие обвинения являются лишь малой долей жалоб на технологических гигантов. «Система сломана, и её ещё предстоит починить», — говорит адвокат по вопросам найма Тереза Лоулесс.

Она представляла в суде инвестора и предпринимательницу Эллен Пао в деле о дискриминации по признаку пола. Лоулесс проиграла, но смогла впервые раскрыть «токсичную культуру», существующую в Кремниевой долине.

Остальному миру редко удаётся взглянуть на «грязную изнанку» этого бизнеса, потому что соглашения о неразглашении гарантируют, что любой конфликт решается за закрытой дверью. Поэтому общество не может услышать версию жертвы.

Утверждения о царящем в Кремниевой долине бескультурье существовали до движения #MeToo.

По мнению Эмили Чанг, работающие здесь мужчины становятся «невероятно влиятельными и несусветно богатыми, в результате чего они отрываются от реальности и ведут себя плохо».

Дженнифер Шварц — адвокат по вопросам найма, которая борется с крупными технологическими компаниями на протяжении многих лет — считает, что такое поведение становится только хуже. Но подобное обитателям Кремниевой долины сходит с рук, потому что там господствует культура Дикого Запада и уважение к причудам.

Адвокат добавляет, что Кремниевая долина — наихудшее место, где ей когда-либо доводилось работать. «За последние семь или восемь или даже больше лет меня неустанно поражало то поведение, о котором мне рассказывали женщины, приходящие ко мне с обвинениями о приставаниях или дискриминации», — отмечает Шварц.

Юристы, которые борются с сексуальными домогательствами, одержали небольшую победу. С начала следующего года работодатели Кремниевой долины больше не смогут закрыть рот работникам, которые утверждают, что стали жертвами приставаний или насилия. Благодаря новым законам имена предполагаемых преступников будут озвучиваться публично, в то время как имена предполагаемых жертв останутся в тайне.

Изменится ли в результате Кремниевая долина, покажет время, заключает The Daily Telegraph.