Le Figaro: переработки и недостаток сна разрушают Кремниевую долину изнутри

«Кремниевая долина не может уснуть», констатирует Le Figaro. Первое свидетельство тому — широко освещаемый в прессе синдром профессионального выгорания Илона Маска. Недавно в интервью The New York Times глава корпорации Tesla признался, что одной из причин неудач его предприятия в последние месяцы стала зависимость бизнесмена от сильнодействующего снотворного Ambien.

Как отмечает издание, в Кремниевой долине чаще, чем где-либо ещё, ответственность за судьбу предприятия ложится на плечи одного единственного человека — «гениального и всесильного» руководителя. Однако регулярные бессонницы плохо вяжутся с этим статусом, замечает автор статьи. Так, многие инвесторы Tesla признались, что их беспокоит состояние здоровья Маска и связанное с ним всё более непредсказуемое поведение главы компании. Как напоминает издание, недавно бизнесмен объявил в Twitter о выводе корпорации с биржи, не предупредив об этом совет директоров предприятия. В результате стоимость акций Tesla рухнула на 20%. При этом сам Маск до последнего времени упоминал о своём использовании снотворного в шутливом тоне. «Бокальчик красного вина, винтажная пластинка, немного Ambien… и волшебство!» — писал он в 2017 году.

A little red wine, vintage record, some Ambien ... and magic!