Le Figaro: переработки и недостаток сна разрушают Кремниевую долину изнутри

Профессиональное выгорание Илона Маска, о котором так много говорят сегодня СМИ, отражает общее состояние работников Кремниевой долины сегодня, пишет Le Figaro. Бессонница, пристрастие к снотворному, физическое истощение из-за переизбытка работы стали в сфере высоких технологий скорее правилом, чем исключением, замечает издание. При этом «адский» рабочий график губит не только здоровье работников, но и финансовые показатели предприятий.

«Кремниевая долина не может уснуть», констатирует Le Figaro. Первое свидетельство тому — широко освещаемый в прессе синдром профессионального выгорания Илона Маска. Недавно в интервью The New York Times глава корпорации Tesla признался, что одной из причин неудач его предприятия в последние месяцы стала зависимость бизнесмена от сильнодействующего снотворного Ambien.

Как отмечает издание, в Кремниевой долине чаще, чем где-либо ещё, ответственность за судьбу предприятия ложится на плечи одного единственного человека — «гениального и всесильного» руководителя. Однако регулярные бессонницы плохо вяжутся с этим статусом, замечает автор статьи. Так, многие инвесторы Tesla признались, что их беспокоит состояние здоровья Маска и связанное с ним всё более непредсказуемое поведение главы компании. Как напоминает издание, недавно бизнесмен объявил в Twitter о выводе корпорации с биржи, не предупредив об этом совет директоров предприятия. В результате стоимость акций Tesla рухнула на 20%. При этом сам Маск до последнего времени упоминал о своём использовании снотворного в шутливом тоне. «Бокальчик красного вина, винтажная пластинка, немного Ambien… и волшебство!» — писал он в 2017 году.

A little red wine, vintage record, some Ambien ... and magic! — Elon Musk (@elonmusk) 7 июня 2017 г.

Как замечает газета, «короткий сон» в Кремниевой долине — скорее правило, чем исключение. Все с восхищением говорят о Тиме Куке*, встающем в 4 утра, однако мало кто признаётся в ужасных последствиях такого режима для здоровья — как физического, так и ментального. Одним из тех, кто всё же признался в истощении, был Стив Джобс. «Я работал с 7 утра до 9 вечера. Я не мог говорить от усталости», — так описывал бизнесмен времена, когда он одновременно руководил компаниями Apple и Pixar.

Хотя недостаток сна является вредной привычкой делового мира в целом, в сфере высоких технологий он приобретает масштабы эпидемии, утверждает газета. В 2015 году журнал Fortune опубликовал большое расследование, касающееся здоровья работников Кремниевой долины. В нём калифорнийские доктора свидетельствовали о «плачевном» физическом состоянии своих — порой совсем молодых — пациентов, требующих лекарств, дающих «встряску» днём и усыпляющих ночью.

Последствия подобного образа жизни катастрофичны, замечает Le Figaro. Недостаток сна прямо воздействует на умственные способности человека, его память, настроение и может привести к депрессии, ожирению или повышению артериального давления. Предприятия в сфере высоких технологий, привыкшие опекать своих сотрудников, вынуждены адаптироваться к этой ситуации. Так, многие из них в числе предоставляемых сотрудникам дополнительных удобств, наряду со спортзалом и качественной едой, предлагают теперь так называемые «камеры сна» — звуконепроницаемые приспособления, в которых работники могут устроить «сиесту».

О необходимости полноценного отдыха начинают говорить и известные в IT-сфере личности, такие как Джеф Безос, генеральный директор Amazon — компании, чаще всего обвиняемой в установлении «адского» рабочего графика для своих сотрудников. Чтобы быть убедительными в глазах коллег, пропагандисты здорового сна приводят аргументы, наиболее понятные работникам индустрии, используя такие термины как «работоспособность», «инновации», «креативность». Соосновательнице новостного ресурса Huffington Post Арианне Хаффингтон даже удалось превратить борьбу с «современным кризисом сна» в успешный бизнес. В 2016 году она опубликовала книгу под названием «Революция сна» и запустила платформу Thrive Global, задача которой — помогать предприятиям предотвращать профессиональное выгорание сотрудников. За два года существования компания принесла прибыль в размере $50 млн.

На прошлой неделе Арианна опубликовала открытое письмо Илону Маску с призывом заняться здоровьем. «Речь не идёт о том, чтобы перестать усердно трудиться. Разумеется, вы будете продолжать это делать. Но вы должны работать так, чтобы иметь возможность принимать наилучшие решения», — заметила Хаффингтон, По её словам, работа по 120 часов в неделю не улучшает профессиональных качеств Маска, а вредит им. «Тесле и всему миру будет лучше, если вы найдёте время подзарядиться», — настаивала бизнес-леди.

«Только что вернулся из офиса. Вы думаете, что у меня есть выбор. Это не так», — ответил ей Маск в 2 часа ночи в Twitter.

*Тим Кук — генеральный директор корпорации Apple (прим. ИноТВ)