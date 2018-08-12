Le Figaro: опиаты убивают больше американцев, чем огнестрельное оружие

Смерть в результате передозировки опиатами достигла в США масштаба эпидемии, сообщает Le Figaro. Ежегодно от превышения дозы приёма рецептурных препаратов в стране гибнет больше людей, чем в результате стрельбы или автомобильных аварий, подчёркивает издание. При этом, по словам журналистов, американские врачи продолжают выписывать опиоидные препараты пациентам, вопреки попыткам властей ужесточить правила их назначения.

Больше людей гибнет в США от передозировки опиоидными препаратами, чем от огнестрельного оружия или дорожно-транспортных происшествий, сообщает Le Figaro. В 2016 году таким образом погибли 64 тыс. человек — в среднем это 175 человек в день.

«Эта эпидемия не пощадила ни один регион США. У каждого из нас есть близкий человек, член семьи, любимый, чью жизнь разрушили опиоидные препараты», — сетовала в марте прошлого года директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Энн Шушет, подводя эти «печальные итоги».

Притом что большинство подобных препаратов выдаются по рецепту, число погибших вследствие передозировки неуклонно растёт из года в год, предупреждает издание. С 1999 года количество выдаваемых рецептов на сильнодействующие опиаты (в частности, морфий и оксикодон), а также госпитализаций и смертей в результате превышения рекомендуемой дозы выросло в четыре раза.

От медикаментозной зависимости страдают в США около 11 млн человек. В 2017 году Дональд Трамп назвал ситуацию «чрезвычайной». Спустя два месяца был представлен план по борьбе с проблемой, предусматривающий преследование дилеров, распространяющих нелегально произведённый фентанил, а также облегчение доступа к антидоту при передозировке опиатами — налоксону. Данным препаратом в форме назального спрея или шприца-ручки были снабжены все полицейские и спасательные службы в стране.

Однако, как отмечает издание, передозировка — не единственная опасность приёма опиатов. По сообщениям Центра по контролю и профилактике заболеваний, стремительно растёт число беременных женщин, имеющих зависимость от опиоидных препаратов. Согласно исследованиям, в 2014 году их число выросло в четыре раза по сравнению с 1999 годом. В результате учащаются случаи проявления неонатального абстинентного синдрома*.

Оказавшись «на краю бездны», США пытаются отныне осуществить «полный разворот» в политике, касающейся опиатов, пишет Le Figaro. Основной упор решено сделать на образовании докторов и широкой публики — тем более что ужесточение условий выдачи рецептов на опиоидные препараты, «похоже, не оказало никакого эффекта на американских врачей».

Специалист в области здравоохранения Университета Южной Калифорнии Джейсон Доктор, к примеру, предлагает уведомлять врачей о каждом случае смерти их пациента в результате передозировки опиатов. В ходе проведённого среди врачей эксперимента подобная мера помогла сократить дозы выписываемых опиатов на 10% менее чем за 3 месяца, а также уменьшить количество рецептов на опасные препараты.

* Синдром резкой отмены наркотического препарата у новорождённого (прим. ИноТВ).