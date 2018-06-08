Times: Великобританию признали «кокаиновым центром» Европы

Уровень употребления кокаина в Англии и Уэльсе находится на самом высоком уровне по сравнению с другими странами Европы, сообщает The Times со ссылкой на отчёт Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании. Согласно исследованию, за последний год кокаин употребили 2,3 млн британцев, а на лечении от кокаиновой зависимости в 2016 году находились 18 808 человек.

Употребление кокаина молодёжью в Англии и Уэльсе находится на самом высоком уровне в Европе, чистота наркотика также достигла максимума за десятилетие, сообщает The Times со ссылкой на отчёт Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании. Англия и Уэльс названы «кокаиновыми центрами» в Европе, где наблюдается рост доступности наркотика. Число людей, нуждающихся в лечении от кокаиновой зависимости, также повышается. Кроме того, в отчёте отмечается, что кокаин — это наиболее употребляемый наркотик в Европе. По данным ведомства, общее число людей от 15 до 34 лет, употреблявших кокаин в течение последнего года, — 2,3 млн.

«Исследование подтверждает, что на фоне роста выращивания коки и производства кокаина в Латинской Америке европейский рынок остаётся стабильным, и некоторые признаки указывают на повышение доступности наркотика в ряде стран», — утверждается в отчёте. Цены на наркотик не изменились, в то время как в 2016 году его чистота была максимальной за 10 лет, а число конфискаций кокаина выросло с 90 тыс. в 2015-м до 98 тыс. в 2016 году.

Англия и Уэльс возглавили рейтинг стран по количеству приёма кокаина среди молодёжи в 2016 году. Согласно отчёту, 4% молодых людей в Англии и Уэльсе принимали кокаин в течение последнего года. В Нидерландах этот показатель составил 3,7%, а в Испании — 3%. В 2016-м на лечении от кокаиновой зависимости в Великобритании находились 18 808 человек, что также максимальный показатель в Европе. Общее число обращений за лечением от кокаиновой зависимости в Европе выросло с 2014-го по 2016 год до 30 300. «Нам нужен более разумный подход к наркотикам, в том числе прекращение криминализации людей, которые употребляют запрещённые вещества, и практика защиты правопорядка, которая уменьшает вред, а не увеличивает его», — резюмировал Ниам Иствуд, директор благотворительной организации по оказанию помощи наркозависимым людям Release.