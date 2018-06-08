Times: Великобританию признали «кокаиновым центром» Европы

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Основатель Blackwater: США повторяют в Афганистане проигрышную советскую стратегию Fox News
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CNN: Трамп неустанно делает Путину «подарки», помогая ему вредить США CNN
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DWN: инфляция в еврозоне растёт вместе с ценами на продукты и электроэнергию Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Американский сенатор: если бы Трамп был в «сговоре» с Москвой, об этом бы уже знал весь мир Hill
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Le Point: в Китае предложили стимулировать рождаемость налогом на малодетность Le Point
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Климкин прокомментировал возможность закрытия сообщения между Украиной и Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сдержанно относится к возможному закрытию пассажирского сообщения между Украиной и Россией.
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В пресс-службе ВГТРК рассказали о состоянии упавшей в прямом эфире в обморок журналистки
Упавшая в обморок в прямом эфире журналистка телеканала «Россия 24» чувствует себя хорошо.
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Футболист «Спартака» Кутепов приступил к тренировкам в общей группе
Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
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ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за баннеры фанатов в адрес футболистов «Спартака»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский ЦСКА оштрафован на 300 тыс. рублей за оскорбительные баннеры в адрес футболистов московского «Спартака».
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Эксперт объяснил жалобы Порошенко на поддержку украинскими политиками мнения Путина
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко об украинских политиках, поддерживающих мнение президента России Владимира Путина об ответственности за ситуацию в Донбассе.
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Путин заявил о готовности России принять участие в Арктическом саммите
Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности страны принять участие в работе в рамках Арктического саммита.
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Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере потребовали более 432 млн рублей компенсации
Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере потребовали 432,5 млн рублей компенсации с бывших руководителей парк-отеля «Сямозеро» и Роспотребнадзора.
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Глава Минприроды заявил о необходимости реформировать лесную отрасль
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в беседе с «Известиями» заявил о необходимости реформировать лесную отрасль.
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СМИ: Россияне потратили более 1 трлн рублей на новые автомобили с начала года
Россияне потратили более 1 трлн рублей на новые автомобили с начала 2018 года, сообщает kp.ru.
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Футболист «Краснодара» Ари получил дисквалификацию на три матча
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Ари дисквалифицирован на три ближайших матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Песков объяснил шероховатостями слова Лукашенко в адрес России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о России рабочими шероховатостями, которые можно урегулировать.
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В Совфеде рассказали, где на самом деле находится ключ от мира на Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, по мнению которого ключ от мира на Украине находится в Кремле.
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В Кремле заявили о продолжающейся деградации отношений между Россией и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном продолжают деградировать.
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Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро впервые с 11 апреля превысил 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Боец UFC Лобов может провести поединок по правилам бокса
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), спарринг-партнёр ирландца Конора Макгрегора Артём Лобов может провести поединок по правилам бокса.
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В Вашингтоне откроется выставка о Курской битве
В посольстве России в Вашингтоне откроется выставка, посвящённая битве за Курскую дугу во время Великой Отечественной войны.
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У побережья штата Орегон произошло землетрясение
У южного побережья американского штата Орегон произошло землетрясение. Об этом сообщает Associated Press.
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Курс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Суд взыскал более 2,2 млрд рублей с Реймера и других фигурантов дела о хищениях в ФСИН
Замоскворецкий суд Москвы 22 августа удовлетворил иск о взыскании более 2,2 млрд рублей с бывшего директора ФСИН Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве.
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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о падении ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы падении российской ракеты с ядерным двигателем в Баренцево море.
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В Facebook прокомментировали сообщения о разработке системы оценки «репутации» пользователей
В Facebook прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что компания разработала систему оценки «репутации» пользователей.
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Баскетболист клуба НБА «Бруклин» Фарид был арестован за хранение марихуаны
Чемпион мира в составе сборной США, игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кеннет Фарид был арестован за хранение марихуаны.
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Эксперт оценил заявление Порошенко о ключе от мира на Украине
Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, по мнению которого установление мира на Украине зависит от России.
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Минобороны: Россия апробировала в Сирии 231 образец современного вооружения
Россия в ходе операции в Сирии апробировала 231 образец современного и модернизированного вооружения. Об этом говорится в опубликованном на YouTube-канале Минобороны России видеоролике со статистикой.
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В России изменят порядок строительства и реконструкции дач с 2019 года
В России введут единый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах и населённых пунктах с 1 января 2019 года.
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Ростуризм с сентября сможет исключать компании из реестра туроператоров
Ростуризм получит возможность исключать сведения о компаниях из Единого федерального реестра туроператоров.
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В Генпрокуратуре России прошла рабочая встреча с представителями Генеральной прокуратуры Южной Осетии
В Генеральной прокуратуре России состоялась рабочая встреча с представителями Генпрокуратуры Республики Южная Осетия.
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Агент Селюк заявил, что готов рассмотреть предложение «Зенита» по футболисту Яя Туре
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов рассмотреть предложение санкт-петербургского «Зенита» по ивуарийскому полузащитнику «Манчестер Сити» Яя Туре, который является его клиентом.
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Минобороны: армия Сирии за время операции России вернула 96,5% территории страны
В Минобороны России заявили, что за время операции в Сирии боевой опыт получили более 63 тыс. российских военных, правительственные войска вернули себе 96,5% территории вместо 8%, которые они контролировали ранее.
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В Минобороны Украины не подсчитали расходы на военный парад в Киеве
Пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в ведомстве не считали сумму средств, потраченных на военный парад в Киеве в честь Дня независимости Украины.
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Грузия подала иск в ЕСПЧ против России
Грузия подала иск в Европейский суд по правам человека против России. Об этом говорится на сайте грузинского Минюста.
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Футболист Левандовски объяснил, почему весной хотел покинуть «Баварию»
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски объяснил, почему весной его посещали мысли об уходе из клуба.
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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Челябинской области
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на аэродроме Упрун в Челябинской области, после чего загорелся.
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Опрос: большинство жителей Германии выступают за перемены в миграционной политике
Большинство граждан Германии выступают за то, чтобы давать мигрантам, запрос которых на убежище был отклонён, возможность учиться или работать в ФРГ.
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Рогозин заявил о завершении расследования «Роскосмоса» по ситуации в ЦНИИмаш
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что внутреннее расследование корпорации по ситуации в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), сотрудник которого обвиняется в государственной измене, завершено.
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Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов о запрете критики судей: не следует создавать касту неприкосновенных
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал предложение главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова о запрете критики в адрес арбитров.
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Названо время прихода бабьего лета в Москву
Бабье лето в Московском регионе ожидается в середине сентября, сообщили синоптики.
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Вратарь «Спартака» Максименко рассказал, почему в него бросали бутылки фанаты «Краснодара»
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, почему в него бросали бутылки фанаты «Краснодара» во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Бутенко: в Англии запрещено обсуждать решения арбитров, а у нас идут прямые обвинения
Член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко выразил мнение, что РПЛ необходимо взять пример с Английской премьер-лиги, где запрещено обсуждение работы арбитров.
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Россия и Казахстан подписали соглашение о создании комплекса «Байтерек» на Байконуре
Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур, сообщает РИА Новости.
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Эксперт назвал циничным заявление Болтона о положении России в Сирии
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал RT заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия якобы «увязла» в Сирии и это можно использовать в качестве «рычагов давления».
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Гройсман назвал катастрофичной сумму госдолга для бюджета Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нынешняя сумма государственного долга грозит бюджету катастрофой. Об этом сообщает ТАСС.
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Путин объявил благодарность тренерам сборной России Полтавцу и Лопухину за подготовку спортсменов к ОИ-2018
Президент России Владимир Путин объявил благодарность старшему тренеру сборной России по конькобежному спорту Константину Полтавцу и тренеру национальной команды по лыжным гонкам Сергею Лопухину.
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Новичок футбольного ЦСКА Влашич оценил уровень РПЛ
Новичок московского ЦСКА хорват Никола Влашич, перешедший в аренду из английского «Эвертона», оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сторожевой корабль «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
В пресс-службе Черноморского флота заявили, что сторожевой корабль «Сметливый» завершил учения в Средиземном море и взял курс на Севастополь.
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Болтон рассказал о рычагах давления США на Россию в ситуации с Сирией
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что Россия «завязла» в Сирии, она ищет тех, кто сможет финансировать послевоенное восстановление САР.
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Полиция задержала в Берлине россиянина по подозрению в подготовке теракта
В Берлине задержан 31-летний гражданин России по подозрению в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии.
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В Нидерландах в здание муниципалитета въехала машина с газовыми баллонами
В Нидерландах автомобиль, в котором находились газовые баллоны, въехал утром 22 августа в здание муниципалитета Лингевард.
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Порошенко назвал число участвовавших в боевых действиях в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в боевых действиях в Донбассе с украинской стороны участвовали более 330 тыс. человек.
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В Екатеринбурге состоялось прощание с художником Воловичем
В дом прощания «Вознесение» в Екатеринбурге сотни людей пришли проститься с народным художником России Виталием Воловичем.