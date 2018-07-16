Times: французского министра объявили «угрозой нации» за борьбу с алкоголем

Французский министр здравоохранения Аньез Бузин пытается удержаться на своём посту после того, как ведущие виноградарские хозяйства обвинили её в попытке «превратить Францию в страну трезвенников», пишет The Times. В статье, которую подписали представители 64 самых известных французских виноградарских хозяйств, утверждалось, что Аньез Бузин «представляет угрозу для души нации».
Французский министр здравоохранения Аньез Бузин пытается удержаться на своём посту после того, как ведущие виноградарские хозяйства обвинили её в попытке «превратить Францию в страну трезвенников», пишет The Times.
Бузин отметила, что она хотела лишь отбить желание у беременных женщин употреблять алкоголь при помощи наклеивания на бутылки более крупных предупреждений о вреде алкоголя для здоровья.
Французский министр заявила об этом после того, как представители 64 самых известных французских виноградарских хозяйств подписали статью, в которой утверждалось, что Аньез Бузин «представляет угрозу для души нации». В статье осуждались её планы по введению более крупных предупреждений, советующих будущим матерям воздержаться от употребления вина, а также говорилось, что Бузин намерена ввести предупреждение о том, что вино не стоит употреблять и детям. «В стране, где дети часто выпивают вместе со своей семьёй, любое такое предупреждение будет рассматриваться как разрыв с традицией», — отмечает британское издание.
Статья намекает на то, что главной целью Аньез Бузин является «введение запрета на употребление алкоголя во Франции».
Французское виноградарское лобби пользуется большим влиянием, поэтому нападки на министра здравоохранения породили слухи о том, что Бузин может потерять свой пост при следующих перестановках в правительстве.
Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявлявший о том, что он пьёт вино днём и вечером, недоволен своим министром и в этом споре занял сторону виноградарских хозяйств. Бузин, в свою очередь, обвинила хозяйства в распространении лживых утверждений, пишет The Times.
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