CBC: с прилавков канадской провинции пропадёт водка, напоминающая украинцам о голодоморе

Алкогольные магазины канадской провинции Альберта прекращают продажу российской водки Hammer + Sickle из-за жалоб на связь логотипа марки «с геноцидом миллионов украинцев», передаёт CBC. По мнению конгресса украинцев Канады, серп и молот, изображённые на бутылке, напоминают украинцам о страданиях народа и нарушении прав человека.
Алкогольные магазины канадской провинции Альберта прекращают продажу российской водки Hammer + Sickle из-за жалоб на связь логотипа марки «с геноцидом миллионов украинцев», передаёт CBC.
На бутылках марки изображён красный серп и молот. По мнению конгресса украинцев Канады, это напоминает украинцам о геноциде народа и нарушении прав человека.
«Мы бы не стали выпускать коньяк с изображением свастики, не так ли? Я думаю, людей бы это возмутило», — заявила глава конгресса Олеся Люсиу-Андрихович.
Больше всего Люсиу-Андрихович беспокоил тот факт, что водка данной марки продаётся в международном аэропорту Калгари.
«Потому что в этом случае международный аэропорт как бы показывал всему миру — смотрите, что происходит в Альберте, мы продаем водку с символом деспотизма», — утверждает глава конгресса.
Сайт телеканала сообщает, что в Альберте проживает около 365 тыс. украинцев. Многие из них спасались в Канаде от преследования советскими властями и десятилетиями боролись за признание голодомора.
Изначально в ответ на просьбу конгресса убрать товар с прилавков из комиссии по контролю за алкогольной продукцией и азартными играми Альберты поступил отказ. Решение было вызвано тем, что алкогольные магазины — это частный бизнес.
Тем не менее, уже через полгода в комиссии назвали голодомор «ужасающим периодом украинской истории» и подтвердили, что водка марки Hammer + Sickle будет убрана с прилавков алкогольных магазинов провинции, сообщает CBC.
По словам Люсиу-Андрихович, члены конгресса украинцев Канады не намерены останавливаться на достигнутом и будут добиваться того, чтобы товар также пропал с полок магазинов в Квебеке, который остаётся единственной провинцией, куда импортируется Hammer + Sickle.
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