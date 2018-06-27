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CBC: с прилавков канадской провинции пропадёт водка, напоминающая украинцам о голодоморе

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Алкогольные магазины канадской провинции Альберта прекращают продажу российской водки Hammer + Sickle из-за жалоб на связь логотипа марки «с геноцидом миллионов украинцев», передаёт CBC. По мнению конгресса украинцев Канады, серп и молот, изображённые на бутылке, напоминают украинцам о страданиях народа и нарушении прав человека.
CBC: с прилавков канадской провинции пропадёт водка, напоминающая украинцам о голодоморе
Reuters

Алкогольные магазины канадской провинции Альберта прекращают продажу российской водки Hammer + Sickle из-за жалоб на связь логотипа марки «с геноцидом миллионов украинцев», передаёт CBC.

На бутылках марки изображён красный серп и молот. По мнению конгресса украинцев Канады, это напоминает украинцам о геноциде народа и нарушении прав человека.

«Мы бы не стали выпускать коньяк с изображением свастики, не так ли? Я думаю, людей бы это возмутило», — заявила глава конгресса Олеся Люсиу-Андрихович.

Больше всего Люсиу-Андрихович беспокоил тот факт, что водка данной марки продаётся в международном аэропорту Калгари.

«Потому что в этом случае международный аэропорт как бы показывал всему миру — смотрите, что происходит в Альберте, мы продаем водку с символом деспотизма», — утверждает глава конгресса.

Сайт телеканала сообщает, что в Альберте проживает около 365 тыс. украинцев. Многие из них спасались в Канаде от преследования советскими властями и десятилетиями боролись за признание голодомора.

Изначально в ответ на просьбу конгресса убрать товар с прилавков из комиссии по контролю за алкогольной продукцией и азартными играми Альберты поступил отказ. Решение было вызвано тем, что алкогольные магазины — это частный бизнес.

Тем не менее, уже через полгода в комиссии назвали голодомор «ужасающим периодом украинской истории» и подтвердили, что водка марки Hammer + Sickle будет убрана с прилавков алкогольных магазинов провинции, сообщает CBC.

По словам Люсиу-Андрихович, члены конгресса украинцев Канады не намерены останавливаться на достигнутом и будут добиваться того, чтобы товар также пропал с полок магазинов в Квебеке, который остаётся единственной провинцией, куда импортируется Hammer + Sickle. 

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CBC Канада Северная Америка
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