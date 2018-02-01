Deutschlandfunk: пьющей Литве не понравилась «алкогольная цензура»

В Литве употребляют больше алкоголя, чем в других странах мира, включая соседние с ней Россию, Белоруссию или Польшу, сообщает Deutschlandfunk. В начале нового года в стране запретили рекламу спиртных напитков, однако иностранные журналы нашли специфический способ выполнить предписания закона. Страницы с рекламой алкоголя либо выдираются, либо заклеиваются, что уже вызвало волну негодования и споров среди литовцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Литве употребляют больше алкогольных напитков, чем в какой-либо другой стране мира. В связи с этим с начала года там вступили в силу новые законы, однако они вызывают немало споров, пишет Deutschlandfunk.

Как отмечает издание, реклама пива на литовском телевидении ничем особенно не отличается от немецкой — только теперь она оказалась под запретом: с начала 2018 года СМИ Литвы не имеют права рекламировать алкогольную продукцию. По словам министра здравоохранения страны, реклама алкоголя должна исчезнуть из открытого доступа.

Причина тому — массовый алкоголизм, в котором Литва заработала печальный статус чемпиона мира, поясняет Deutschlandfunk. Согласно статистике, в 2016 году в стране было выпито по 18,2 л чистого алкоголя на душу населения, что значительно больше, чем в соседних Белоруссии, России или Польше.

Высокие налоги на алкоголь и запрет на ночную продажу алкогольных напитков за пределами баров в Литве уже действовал и к началу года. С января законы ещё ужесточились: продажа спиртного в магазинах по будням теперь разрешена только до 20 часов, а по воскресеньям — лишь до 15 часов. Кроме того, запрещена продажа алкогольной продукции лицам, не достигшим 20 лет, а также реклама спиртного.

На президента Литвы Далю Грибаускайте в эти дни обрушился поток негодования пользователей социальных сетей. Как сообщается в статье, такую реакцию у граждан вызвал именно запрет на рекламу алкоголя и его воплощение в жизнь. Потому что если литовская пресса с начала 2018 года просто перестала печатать соответствующую рекламу, то фирмы, распространяющие иностранную печатную продукцию, нашли другой путь: страницы с рекламой спиртного просто выдираются или заклеиваются новыми. В результате читатели иностранных журналов, таких как Cosmopolitan или National Geographic, узнают о том, что страница была удалена с целью соблюдения ст. 29 закона о контроле над алкоголем.

В связи с этим оппозиция обвиняет правительство в Вильнюсе в цензуре, введённой из-за заботы о здоровье, пишет Deutschlandfunk. Правительство отреагировало и хочет снова разрешить рекламу алкоголя в иностранных журналах с февраля — в качестве исключения. Однако журналисты критикуют сложившуюся ситуацию, называя её смехотворной, и высказывают мнение, что, если для зарубежных СМИ будет сделано исключение, это даст почву для новых дискуссий и споров о том, почему иностранные журналы получают привилегию.

В целом большинство литовцев приветствует инициативу правительства запретить рекламу алкогольной продукции. Но это скорее символический акт, чем способ реально искоренить проблему. Среди литовских журналистов звучит мнение, что ужесточение закона только добавит масла в огонь. Такие меры не удержат людей от употребления спиртных напитков, а людям с алкогольной зависимостью это не поможет. Поэтому закон — только инсценировка борьбы с алкоголем, в то время как на самом деле следовало бы ввести специальные образовательные и просветительские программы или лучше организовать медицинскую помощь для зависимых людей. В любом случае, необходимо улучшать социальную структуру, пишет издание.

И правящие партии в Вильнюсе намерены заняться решением существующей проблемы — тем более что это было одним из основных обещаний в предвыборной кампании правительственной коалиции, подчёркивает Deutschlandfunk.