Иду на таран: CNN впечатлила история россиянина, поехавшего за вином на БТР

Ведущих CNN рассмешила история пьяного россиянина, решившего протаранить на угнанном БТР витрину магазина, чтобы украсть одну-единственную бутылку вина. Как отмечает канал, мужчину, который так и не успел в полной мере насладиться напитком, задержала полиция.

Хотя вору на севере России уйти и не удалось, его методы определённо впечатляют.



Судя по всему, он украл бронетранспортёр. Как вам такое? Он проехал через лес, въехал в город, а затем протаранил на БТР витрину магазина, вылез из люка и... украл из магазина одну — одну! — бутылку вина. Только одну, не две! (Смеётся.)



Он также расплющил чью-то машину, когда отъезжал. Судя по любительскому видео, прохожих происходящее не слишком встревожило. Что тут вообще происходит?



Вот что удивительно. Свидетели считают, что мужчина был пьян. Я не шучу! Вскоре мужчину, который всё ещё не избавился от украденной бутылки вина, арестовали. Интересно, оно было вкусное? Думаю, он был не в состоянии его оценить.



Но он готов был за него пойти на войну!



Далеко же он зашёл, чтобы достать винишка! Боже мой, вы только посмотрите на это! Посмотрите на машину!



Вот такая история.



Потрясающе!



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 января 2018 года.