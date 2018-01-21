BBC рассказал, как в Москве справляются с «рекордно мрачной» зимой

В декабре солнце над российской столицей практически не было видно, пишет BBC. Москвичи по-разному боролись с этой напастью. Большинство заполняли время книгами, выпивкой, музыкой, прогулками или спортом, ожидая окончания этого депрессивного периода, утверждает корреспондент британского телеканала Олег Болдырев.

Представьте себе: насладиться только несколькими минутами солнца за весь месяц. Звучит довольно удручающе, но именно с этим пришлось столкнуться жителям российской столицы, пишет BBC.

Декабрь 2017 года выдался для Москвы «рекордно мрачным». О том, каково это жить без нормального солнечного освещения день за днём, поведал корреспондент британского телеканала Олег Болдырев.

По его словам, одним декабрьским вечером он испугался, когда заметил высоко над крышами домов золотистый «аномальный объект». Поиск в интернете подтвердил его догадку: то, что ему удалось наблюдать, было полумесяцем. «Но когда я вновь посмотрел наверх, его уже поглотили облака. С тех пор луны я не видел», — утверждает журналист.

Позже директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил очевидное. Минувший месяц стал для москвичей самым тёмным за всю историю наблюдений. Зафиксированная продолжительность солнечного сияния составляла всего шесть минут, заметно ниже предыдущих трёх часов декабря 2000-го.

Ответственность за произошедшее Вильфанд возложил на Атлантику с её циклонами, принёсшими плотную облачность. «Обвинять Запад в России сегодня очень модно, но учёный обратил внимание ещё на один момент», — отмечает Болдырев.

По данным Вильфанда, декабрь оказался аномально тёплым. А это повлекло за собой ещё одну проблему — отсутствие снега. «Обычно зимний день в России выглядит сносно, потому что свет, даже если он рассеивается облаками, отражается от земли. Но не этой зимой», — подчёркивает автор статьи.

По его словам, в декабре природа пыталась «сымитировать настоящее Рождество». Землю покрывал белый ковёр, дети катались на санках, морковные носы снеговиков смотрели в «не слишком чистый городской воздух». Но погода подвела москвичей: снег таял буквально на следующий день.

«И что же мы делали, чтобы приободриться? Некоторые, разумеется, попытались пить, чтобы согреться. Но чтобы спутать янтарный отблеск пивного стакана с заходящим солнцем, нужно много выпить, а головная боль на следующее утро делаёт всё только хуже», — отмечает Болдырев.

Тысячи россиян решили радикально сменить обстановку и встретить новогодние каникулы за границей, на курортах Европы или Азии. Но даже в «процветающей Москве» для многих подобный отдых оказался не по карману, пишет Болдырев.

Сам корреспондент, как и некоторые жители столицы, пытался преодолевать депрессию с помощью спорта. Однажды он занимался на своём гребном тренажёре, представляя голубое озеро, кричащих над головой чаек и бьющую в лицо воду. Но эта иллюзия длилась недолго. Когда журналист открыл глаза, то увидел «серую стену, сливающуюся с серым небом за окном».

Кто-то добивался желаемого эффекта, устраивая походы по ярко освещённым торговым центрам

до и после рождественских праздников. Но, вероятно, подобное веселье влетело им в копеечку, рассуждает Болдырев.

«В конце концов, я делал то же, что и большинство: ждал и заполнял время всем понемногу: книгами, выпивкой, музыкой и прогулками. У россиян хорошо получается ждать, пока что-нибудь закончится», — утверждает автор статьи.

По словам Болдырева, в начале января небо ненадолго стало ясным, и затем выпало несколько сантиметров снега. «Но к настоящему времени большинство из нас перестали надеяться на классическую русскую зиму», — подчёркивает корреспондент BBC и признаётся, что сам с нетерпением ждёт наступления ранней весны.