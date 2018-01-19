Washington Examiner: CNN расширяет бюро в Москве из-за интереса зрителей к Путину

Американский канал CNN собирается расширить своё Московское бюро, пишет The Washington Examiner. Как отмечает издание, это решение было вызвано как важной ролью Москвы в международных событиях, так и тем, что зрители канала испытывают неподдельный интерес к действиям Владимира Путина.

Канал CNN собирается выделить больше ресурсов на освещение действий России на фоне идущего расследования «вмешательства Кремля» в американские президентские выборы и возможного «сговора» Москвы с членами избирательной кампании Трампа, пишет The Washington Examiner.

Новостная организация сообщила, что дополнительно направит в своё Московское бюро нескольких журналистов, включая репортера The Wall Street Journal Натана Ходжа, а также корреспондентов CNN Мэтью Чанса и Фредерика Пляйтгена.

«Важность России в международном плане тяжело переоценить, вне зависимости от того, идёт ли речь о грядущих выборах в этой стране, её предполагаемой роли в недавних американских выборах или вопросах, связанных с Украиной, Европой, Китаем, Ираном и Сирией», — заявила старший вице-президент CNN Дебора Рейнер.

«Владимир Путин — это однозначно интригующая фигура, а его действия как во внутренней, так и во внешней политике вызывают неподдельный интерес зрителей со всего мира», — добавила она.

Трамп неоднократно отрицал существование «сговора» между членами его избирательной кампании и Россией, обвиняя СМИ в предвзятом освещении расследования. Ранее Трамп и национальный комитет Республиканской партии объявили призёров «премии фейковых новостей», среди которых оказался и CNN, напоминает издание.