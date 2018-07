Hill: список «фейковых СМИ» по версии Трампа возглавили The New York Times, ABC News и CNN

Дональд Трамп объявил победителей «премии фейковых новостей»: в список вошли такие американские СМИ, как CNN, ABC News, The New York Times и The Washington Post, пишет The Hill. Как отмечает издание, эти каналы и газеты неоднократно сообщали неверные сведения о действиях американского президента, после чего им не раз приходилось приносить извинения и править или удалять свои материалы.

Национальный комитет Республиканской партии выложил список призёров «премии фейковых новостей» по версии Дональда Трампа. В списке оказались многие СМИ, которые ранее нередко становились объектами резкой критики американского президента, пишет The Hill.



Список возглавляет обозреватель газеты The New York Times Пол Кругман. Кроме того, победителями из этого «состязания» вышли CNN и The Washington Post.



«2017-й был годом бесконечной предвзятости, недобросовестной работы СМИ и распространения откровенно фейковых новостей. По данным исследований, более 90 процентов сюжетов о президенте Трампе носят негативный характер», — говорится на сайте.



«В день исторической и блестящей победы президента Трампа Пол Кругман из The New York Times заявил, что экономика от такого уже никогда не оправится», — отмечается на портале партии, где также приводится заголовок с сообщением о том, что индекс Доу — Джонса достиг рекордных значений.



Второе место занял Брайан Росс из ABC News, который, как считается, сообщил ошибочную информацию о том, что Трамп приказал некоему члену своей избирательной кампании установить контакт с русскими. Позже канал исправил этот сюжет, отметив, что это произошло уже после избрания американского президента.



Третье место Трамп присудил CNN, который «ошибочно» сообщил о том, что кандидат в президенты Дональд Трамп и его сын имели доступ к документам WikiLeaks. Впоследствии канал отредактировал этот сюжет.



Четвертое место было отдано журналу Time, который «ошибочно сообщил, что президент Трамп убрал из Овального кабинета бюст Мартина Лютера Кинга». Журналист, написавший об этом в Twitter, неоднократно приносил извинения.



На пятом месте оказалась The Washington Post за свой репортаж о пустом стадионе, на котором должен был выступать Трамп. «Нечестный журналист этой газеты выложил фотографию арены за несколько часов до того, как начали прибывать люди». Автор этой заметки извинился в Twitter, заявив, что его «сбила с толку» фотография другого пользователя.



Трамп также «наградил» CNN за сюжет о том, что он «перекормил рыб во время встречи с японским премьер-министром», в то время как «на самом деле кормить рыб начал сам премьер-министр».



Кроме того, Трамп отметил CNN за репортаж о том, что бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи встречался с неким россиянином. Вскоре канал принёс извинения и удалил этот сюжет. Помимо этого, Трамп раскритиковал канал за сообщение о намерении бывшего директора ФБР Джеймса Коми оспорить заявление Трампа о том, что в отношении американского президента не ведётся никакого расследования.



«Награды» удостоился и журнал Newsweek за статью о том, что первая леди Польши отказалась пожимать Трампу руку.



Следом идёт очередная статья The New York Times, в которой «ошибочно сообщалось, что администрация Трампа скрыла доклад о состоянии климата». В реальности же этот доклад могли прочитать все желающие, поэтому американской газете пришлось внести исправления в свой материал.



И, наконец, в списке «премии фейковых новостей» отмечается, что «сговор с Россией — это, возможно, самая большая ложь, внушаемая американцам». Несмотря на продолжающееся расследование в отношении «сговора» членов избирательной кампании Трампа с Россией, американский президент неоднократно заявлял, что никакого сотрудничества с Россией нет и не было, напоминает The Hill.



«Премия фейковых новостей», по мнению газеты, — это ещё один пример войны Трампа со СМИ. Президент нередко называет «фейковыми новостями» неточные или критичные к нему сюжеты. Не так давно Трамп также предложил обратить особое внимание на законы о распространении клеветы.



«Наши нынешние законы о распространении клеветы — это профанация и позор; они не отражают американские ценности и американскую объективность», — заявил по этому поводу президент.



По данным исследования Pew Research Center, в 2017 году лишь 5% репортажей и статей о Дональде Трампе носили позитивный характер. Для сравнения, лишь 20% сообщений о деятельности Барака Обамы в первый год его президентского срока были отрицательными.



Кроме того, ещё одно исследование, на этот раз Гарвардского университета, показало, что за первые 100 дней Трампа на президентском посту репортажи таких каналов, как CNN и NBC, были выдержаны в критическом ключе на протяжении 93% эфирного времени.