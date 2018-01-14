Frankfurter Allgemeine: Москва всё больше напоминает западную столицу — но только внешне

Российская столица превращается в сияющую витрину путинской России — особенно важно навести марафет к чемпионату мира по футболу, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Внешне Москва действительно становится всё более современной и западной, однако концепцию открытого пространства местные власти понимают по-своему, и для активной политической жизни она не предназначена.

Москва становится сияющей витриной для Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. Ещё недавно российская столица была неподходящим городом для пешеходов: многие парки были заброшены, охотничьи хозяйства использовались как своеобразная альтернатива тиру и служили пристанищем бродячим собакам, а тротуары выполняли функцию парковочных мест.

Однако эти времена прошли, отмечает немецкая газета. Платные парковки, камеры на дорогах и штрафы держат автомобилистов в узде. Многие тротуары в центре города расширены за счёт проезжей части и замощены заново. Изящные скамейки и качели приглашают пешеходов задержаться и отдохнуть, киоски и закусочные, которые ещё недавно окружали входы в метро, теперь сместились в районы, где кипит ночная жизнь. В городе открываются бары, кафе и рестораны, не уступающие берлинским, нью-йоркским или лондонским. Обслуживающий персонал в них молодой и дружелюбный, многие говорят по-английски.

Лофты и пивоварни превращаются в места отдыха горожан, появляются пешеходные переходы и зебры, перед которыми действительно притормаживают автомобили, много новых автобусов. Многие москвичи даже пересаживаются на велосипеды, потому что в центре появились специальные велосипедные дорожки. Правда, пока они в основном пустуют, и не только зимой. В целом российская столица становится более современной и отчасти даже более западной. Однако это лишь верхушка айсберга, отмечает издание.

Было время, когда речь шла о «хипстеризации» Москвы. В начале века пост мэра города занял Сергей Собянин, назначивший управляющим по культуре столицы Сергея Капкова. Ранее тот был руководителем парка имени Горького и за несколько месяцев сумел привлечь туда множество посетителей. В его концепт для самого известного московского парка вошли новое освещение, заново положенный асфальт, прокат велосипедов, летние кинопоказы, танцевальные вечера, а зимой — огромный каток.

Другие парки начали брать пример с парка Горького и терять свой советский облик, рассказывает немецкая газета. В них появились желоба для сноубордистов и ларьки с едой. Капков стал передовиком развития. Преобразованию подверглись также театры и библиотеки. Открытое пространство перестало быть для Москвы пустым звуком. Концепт был заимствован у Запада, однако это никого не смущало, подчёркивает Frankfurter Allgemeine. Упор делался на модернизацию, обновление и инновации.

Этой тенденции пришёл конец в 2012 году, когда на улицы вышли протестующие против подтасовок на выборах и возвращения Путина на пост президента. Тогда на улицы вышла преимущественно молодёжь — то есть те самые люди, которые ещё недавно катались на выходных в парке Горького на скейтбордах. За этим последовали показательные процессы для устрашения населения и лозунги о конфронтации России с Западом, о традиционных ценностях и патриотизме. Присоединение Крыма и война на Украине укрепили эту тенденцию, Россия стала всё активнее позиционировать себя как «осаждённую крепость», утверждает автор статьи Фридрих Шмидт. Капков оставил свой пост весной 2015 года, вероятно, разочарованный тем, что его инициативы были заблокированы, полагает немецкий журналист.

Тем не менее в Москве продолжают, как ни в чём не бывало, открываться гамбургерные. Старушки, торгующие собственноручно выращенными корнеплодами, напротив, исчезли. Вместо них появились очереди в закусочные за вьетнамскими супами. Город реализует множество программ по модернизации и обустройству пешеходных зон и набережных. Самая известная среди них программа реновации называется «Моя улица»: ремонтируются фасады зданий, укладываются тротуары, устанавливаются фонари, сажаются деревья в гранитном обрамлении.

По официальным данным, программа охватила 47 улиц в 2015 году, 68 — в 2016-м и 119 — в прошедшем году. Сайт города рассказывает об успехах и результатах, однако конца и края этой перестройке не видно, подчёркивает издание. Цель очевидна, утверждает немецкий журналист: Москва должна сиять, как витрина для всей России, как современная столица мировой державы — особенно к чемпионату мира по футболу, который пройдёт летом и на котором ожидается множество зарубежных гостей.

В современном облике города присутствуют патриотические тенденции, находящие отражение, например, в памятниках Калашникову, русским царям, Ленину и Сталину. Однако в то же время в столице продолжают работать архитекторы, занимавшиеся обустройством парков при Капкове. Как отмечает издание, один из проектов Капкова поддержал и режиссёр Кирилл Серебренников, в отношении которого с прошлого года ведётся расследование властей. По мнению Фридриха Шмидта, обвинения в его адрес выдвигаются очень странные, а сам Серебренников борется за креативное начало и будущее России и продолжает творить, даже находясь под домашним арестом.

Сенсационным проектом автор статьи называет парк Зарядье в центре российской столицы, на самом берегу Москва-реки. До середины прошлого века эту территорию занимал огромный гостиничный комплекс — образчик советской стандартизации. Владимир Путин решил, что на этом месте необходимо разбить парк. Зарядье стало суперсовременным ансамблем, выстроенным на искусственных холмах. Парк обустроен в соответствии с концепцией «дикого урбанизма»: кусты и деревца поднимают ветви в обрамлении гранитных шестиугольников.

Из парка открывается вид на собор Василия Блаженного на Красной площади, башни и стены Кремля, а также на мост, на котором уже почти три года назад был убит оппозиционный политик Борис Немцов, обращает внимание Frankfurter Allgemeine. Место его гибели легко узнать по цветам, свечам и фотографиям — если не оказаться там сразу после того, как городские власти провели акцию по очистке неофициального мемориала погибшему. Туристы фотографируются на смотровой площадке, нависающей над рекой. Зарядье считается «новым символом России», отмечает издание.

Как подчёркивается в статье, над созданием парка трудились специалисты из США, Германии, Дании, Великобритании и России. Зарядье много хвалили за ландшафтный дизайн и за то, что в центре Москвы создаётся место, которое может бесплатно посетить любой желающий. Наблюдение за посетителями ведётся через многочисленные камеры силами безопасности и полиции.

Концепцию открытого пространства уже давно пытаются приспособить к российским реалиям, утверждает немецкая газета. В понимании московских властей, такое пространство не должно быть площадкой для политических событий, противоречащих интересам власть имущих — и в этом заключается главное различие между Москвой и такими западными метрополиями, как Париж, Нью-Йорк, Мельбурн или Лондон. Московские чиновники понимают развитие открытого пространства исключительно в техническом аспекте — как создание комфортных, безопасных условий для жизни, работы и отдыха в городе на основе развития крупных строительных проектов и инфраструктуры.

Этим чиновники отличаются от российских архитекторов, с которыми сотрудничают: последние понимают открытое пространство и в политическом плане, считают общественные и культурные площадки предпосылкой для вовлечения граждан в политическую жизнь города. Однако пока власти и их мировоззрение занимают главенствующее положение, пишет Фридрих Шмидт. Все критические замечания, если они вообще имеются, должны ограничиваться городскими интернет-порталами. Для открытых протестов всё более роскошно обустроенные улицы и площади чаще остаются недоступны. Если оппозиционные силы заявляют о желании провести демонстрацию, им почти никогда не дают на это разрешение. Незаконные собрания разгоняют силы безопасности, задержанным грозит заключение под стражу. Даже тем оппозиционерам, кому удаётся проникнуть в административные органы города, в дискуссионном зале приходится крайне нелегко, рассказывает немецкая газета.

Диалог властей с гражданами проходит в ограниченном формате и в условиях недоверия. Особенно хорошо это заметно по программе реновации, в ходе которой в этом году должны быть снесены свыше 5100 жилых домов. Почти миллиону москвичей предстоит переселиться в новые многоэтажки. Городские власти считают, что эта программа необходима для замены старых советских домов новыми. Критики полагают, что это лишь способ поддержать охваченный кризисом строительный сектор, но высказывать своё мнение они могут только в интернете. В социальных сетях нередко можно увидеть сообщения о том, кто выигрывает от московской реновации — например, производители гранита в Москве. Городские власти, напротив, публикуют заявления о том, как хорошо выглядит гранит и насколько малые площади им отделаны.

Как подчёркивается в статье, официальные данные о том, сколько средств тратится на программу «Моя улица», отсутствуют. По утверждению администрации, это связано с тем, что в процесс вовлечены различные учреждения и органы власти. Российские журналисты сами сопоставляют данные и подсчитывают суммы. По их оценкам, работы в рамках программы «Моя улица» только за один прошлый год обошлись городу в сумму €605 млн.

Провинциальные российские города, в которых часто отсутствуют даже тротуары, могут только мечтать о таких суммах, настаивает корреспондент издания. Но даже в самой Москве школам и больницам приходится экономить, в то время как на улицах города порой бывает сложно понять, зачем менять асфальт или плитку, которые были положены только недавно, заключает Frankfurter Allgemeine.