NTD: легендарные мотоциклы «Урал» с коляской набирают популярность за рубежом

Кризис 1990-х годов в России подтолкнул производителей легендарных мотоциклов «Урал» с коляской выходить на мировой рынок, и сейчас эта продукция пользуется большим спросом в разных странах. Ирбитский завод выпускает теперь пять модифицированных моделей мотоциклов в 60 цветах, причём более 90% продукции импортируется в Европу и США, передаёт NTD.

Тяжёлые мотоциклы с боковым прицепом, или попросту «с коляской», когда-то были очень популярным видом транспорта. Однако теперь во всём мире осталось немного производителей такой техники.

Один из них — Ирбитский мотоциклетный завод. Здесь знаменитые «Уралы» собирают более 70 лет. В прошлом столетии завод выпускал 50 тысяч мотоциклов в год, но в 1990-е столкнулся с большими трудностями.

ЭДУАРД МИЛЛЕР, заместитель директора завода: Покупательская способность населения резко упала, и тот объём мотоциклов, который мы могли делать, оказался невостребованным. И поэтому пришлось заниматься поиском рынка, где может быть востребована наша продукция.

В 1993-м компании удалось заключить договор с дилером в США. Чтобы завоевать доверие нового рынка, в конструкцию мотоциклов внесли некоторые технические изменения. Некачественные комплектующие российского производства заменили зарубежными.

Сейчас «Урал» оснащён модернизированными двигателем, рулевой и тормозной системами, улучшилось качество отделки, дизайн стал более современным. По словам заместителя директора компании Эдуарда Миллера, в мире нет производителей, которые одновременно выпускают и мотоциклы, и коляски.

ЭДУАРД МИЛЛЕР: Есть фирмы, которые эксклюзивно делают под заказ коляску отдельно. А фирм, которые бы делали мотоциклы с нуля с коляской и предлагали покупателю сразу, — таких фирм нет.

Ирбитский завод теперь выпускает пять моделей мотоциклов в 60 цветах. Шесть лет назад купил себе «Урал» знаменитый актёр Брэд Питт. Владеет несколькими такими мотоциклами и король Иордании Абдалла II.

А вот в России новый «Урал» по карману не каждому: средняя цена 600 — 700 тысяч рублей. Поэтому находятся мастера, которые восстанавливают старые мотоциклы. Например, в Екатеринбурге отреставрированные «Уралы» продают по 150 — 200 тысяч рублей. Кому-то такой пригодится в хозяйстве, а кому-то просто хочется окунуться в прошлое.

Между тем, Ирбитский завод ежегодно выпускает полторы тысячи мотоциклов с коляской. Более 90% продукции импортируется в Европу и США. Стартовая цена за рубежом — $14 000.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2017 года.