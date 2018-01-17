Euronews: Москва окутана облаками, а в Сибири рекордные морозы

За весь декабрь москвичи видели солнце всего несколько минут, а выпавшие осадки быстро тают из-за непривычно тёплой погоды. В то время как в северные регионы России пришёл арктический холод и рекордные морозы, причём потепления пока не ожидается, передаёт Euronews.

Арктический холод пришёл в несколько регионов России. Так, в Магаданской области температура воздуха опустилась до почти -55 градусов по Цельсию. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепления не ожидается.

А в Красноярском крае самыми холодными днями на этой неделе станут пятницу и суббота: здесь столбик термометра может опуститься до -40 градусов. В Якутии все службы МЧС приведены в готовность на случай чрезвычайных происшествий.

ПРОХОЖИЙ: Ну просто тепло одеваться, закаляться надо. Ватники там, шерстяные носки — и всё!

ПРОХОЖИЙ: Мне нравится моя Якутия! То, что мороз — так мороз, а летом жара — так жара. Я всегда хожу пешком, веду здоровый образ жизни.

На «полюсе холода» в поселке Оймякон температура опускалась до -62 градусов. Из-за мороза учебный процесс ограничен в более чем 100 школах в 13 районах Якутии. По данным агентства «РИА Новости», в некоторых школах занятия отменены, а в некоторых учатся только старшеклассники. Между тем уже почти 40 тысяч жителей Сибири и Дальнего Востока подписали петицию с просьбой отменить занятия по субботам в средних школах в регионах, относящихся к Крайнему Северу.

А в столице России зима стала одной из самых тёплых за последнее десятилетие. При этом за весь декабрь москвичи видели солнце в общей сложности всего семь минут.

Количество осадков, выпавших в Москве с 1 декабря, более чем на треть превысило норму. Но высота снежного покрова сейчас составляет пять сантиметров, в то время как нормальные значения превышают этот уровень более чем в пять раз.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в столицу придёт оттепель. И воздух днём может прогреться до ноля градусов.

Дата выхода в эфир 16 января 2018 года.