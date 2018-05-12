Sun научила британских фанатов, как правильно пить vodka и есть borscht

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Напутствие Линкольна, «Титаник» и Перл-Харбор — комик Стивен Колбер о своём шоке от Трампа в Хельсинки CBS NEWS
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ABC: президент Венесуэлы заявил, что на ЧМ-2018 на самом деле победила Африка ABC.es
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Газзаев прокомментировал решение братьев Березуцких заверить профессиональную карьеру
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение защитников Алексея и Василия Березуцких завершить профессиональную карьеру.
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В МИД Украины заявили о наличии у России права осматривать украинские суда в Азовском море
Заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата.
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Игнатьев: Березуцкие представляют собой большой этап российского футбола
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких завершить спортивную карьеру.
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В Москве 22 июля ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр России сообщает о «жёлтом» уровне погодной опасности в Московском регионе 22 июля.
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На Украине завершились совместные с США морские учения Sea Breeze 2018
На Украине завершились совместные украинско-американские морские учения Sea Breeze 2018, об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.
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Легкоатлеты Лысенко и Сидорова не будут выступать на турнирах до ЧЕ в Берлине
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко и Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, не будут принимать участие в соревнованиях до старта чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2018 года в Берлине.
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ЦСКА официально объявил, что братья Березуцкие завершили спортивную карьеру
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала обращение защитников Алексея и Василия Березуцких в связи с их решением завершить спортивную карьеру.
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Жители пяти районов Забайкальского края частично остались без энергоснабжения
Компания «Читаэнерго» заявила, что пять районов Забайкальского края частично остались без электричества.
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Неймар ответил на критику за частые симуляции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику в свой адрес за частые симуляции на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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В США убили врача Джорджа Буша — старшего
В Техасе (США) в результате стрельбы погиб кардиолог бывшего президента страны Джорджа Буша — старшего Марк Хауснехт. Об этом сообщает полиция Хьюстона.
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В Казахстане состоялись похороны фигуриста Дениса Тена
Бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года в мужском одиночном катании Дениса Тена похоронили в посёлке Дружба под Алма-Атой.
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Лавров в разговоре с Помпео призвал власти США к скорейшему освобождению Бутиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео отметил неприемлемость действий американских властей в отношении россиянки Марии Бутиной, которая была задержана в Соединённых Штатах.
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Верховный лидер Ирана заявил о бесполезности переговоров с США
Переговоры с Соединёнными Штатами бесполезны, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время заседания при участии послов и глав дипломатических миссий Ирана.
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Лавров и Помпео обсудили перспективы выстраивания двусторонних отношений России и США
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между двумя странами с целью их нормализации.
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Макарова сравнила VAR и систему видеофиксации в теннисе
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применялась на чемпионате мира по футболу 2018 года, и систему видеофиксации, которая используется в теннисе.
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Команда велогонщика Нибали может подать в суд на «Тур де Франс»
Велокоманда Bahrain Merida рассматривает возможность подачи иска в отношении организаторов престижной многодневки «Тур де Франс» в связи с падением лидера команды, итальянца Винченцо Нибали.
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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Германии, Сироткин — 12-й
Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
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На Украине количество случаев торговли людьми увеличилось почти на 30%
Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ), Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.
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В Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в США
Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что считает «вполне нормальным и практичным» решение американского президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.
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Шубенков пропустит этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Лондоне
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне.
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Лагард предупредила о возможном снижении мирового ВВП из-за торговых ограничений США
Торговые ограничения, введённые США в отношении Китая и России, могут стать причиной снижения мирового ВВП на 1,5%, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
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Макарова высказала мнение о выступлении сборной России на ЧМ-2018
Российская теннисистка Екатерина Макарова высказала мнение о выступлении сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.
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Трамп возмутился после сообщений о возможной записи своего разговора с адвокатом
Президента США Дональда Трампа возмутили сообщения о том, что его бывший адвокат Майкл Коэн сделал аудиозапись разговора с ним. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.
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Макарова считает, что атмосфера на Играх в Сочи не сравнится с тем, что было на ЧМ-2018
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила атмосферу на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года и на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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Секретная служба США проверила подаренный Путиным Трампу мяч
Секретная служба США проверила футбольный мяч, подаренный американскому президенту Дональду Трампу российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки.
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Аленичев дал совет Головину относительно выбора нового клуба
Бывший полузащитник «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев, ныне возглавляющий ФК «Енисей», дал совет полузащитнику ЦСКА Александру Головину относительно выбора нового клуба.
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Экипаж Сотникова одержал победу на первом этапе ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место по итогам первого этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
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СМИ: В Иране при нападении боевиков погибли 11 военных
В иранском городе Мериван в результате нападения террористов погибли 11 иранских военнослужащих. Об этом сообщает IRNA.
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Порошенко подписал закон о помощи Финляндии в реформировании школ на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения по реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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Новичок ЦСКА Магнуссон высказался о российском футболе
Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хёрдур Магнуссон поделился мнением о российском футболе.
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В Литве сообщили о росте числа мигрантов из Белоруссии и с Украины
Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы зафиксировал увеличение числа проживающих в стране граждан Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.
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ФК «Милан» объявил о грядущих изменениях в стратегии развития клуба
Итальянский футбольный клуб «Милан» выступил с официальным заявлением после смены руководства.
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В Госдуме назвали неразумной попытку Киева добиться санкций против черноморских портов России
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в беседе с RT заявление Украины о ведении переговоров с Западом по санкциям против черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря, отметил, что подобные инициативы Киева носят «абсолютно неразумный характер».
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СК возбудил дело по факту обстрела полицейских в Дагестане
Уголовное дело возбуждено после обстрела полицейских в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета.
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Стали известны сроки восстановления Нибали после травмы, полученной на «Тур де Франс»
Итальянский велогонщик Винченцо Нибали из команды Bahrain Merida успеет восстановиться после травмы, полученной на «Тур де Франс», и сможет выступить на «Вуэльте».
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Победителя боя Гассиев — Усик наградит жена Мохаммеда Али
Жена легендарного боксёра Мохаммеда Али Лонни будет награждать победителя финального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
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СМИ: Во Вьетнаме из-за наводнений погибли десять человек
Во Вьетнаме в результате последствий наводнений погибли 10 человек, ещё 11 считаются пропавшими без вести.
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Новым лидером Народной партии Испании избран Пабло Касадо
Депутат Пабло Касадо стал новым председателем консервативной Народной партии Испании, передаёт EFE.
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Хоккеисты «Сибири» помыли автомобили болельщиков в рамках благотворительной акции
Хоккеисты новосибирского клуба КХЛ «Сибирь» вместе с девушками из группы поддержки помыли автомобили болельщиков в рамках благотворительной акции.
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Посольство России в Кении сообщило о гибели россиянина при нападении неизвестных
В Кении в результате разбойного нападения погиб 45-летний россиянин, находившийся в этой стране с частным визитом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Кении Олега Кипаренко.
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Председатель «Локомотива» прокомментировал интерес к Видалю и Крыховяку
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк и защитник «Барселоны» Алейш Видаль могут перейти в клуб.
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Манчини высказался о переходе Роналду в «Ювентус»
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который в настоящий момент возглавляет сборную Италии, высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
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Лётчики Балтийского флота в ходе тренировки отработали элементы воздушного боя
Лётчики Балтийского флота России во время плановой тренировки в Калининградской области отработали элементы воздушного боя на самолётах Су-27. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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Россия поможет Катару в части строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 по футболу
Россия проводит с Катаром интенсивную работу по организации чемпионата мира по футболу 2022 года и поможет ему в части строительства и оборудования стадионов.
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СМИ: «Атлетико» хочет арендовать Жиру у «Челси»
Мадридский «Атлетико» заинтересован в аренде нападающего «Челси» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру.
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На Украине задержали владельца маршрутки после ДТП, в котором погибли две россиянки
В Житомирской области Украины полицейские задержали владельца маршрутного такси, ставшего участником ДТП, в результате которого погибли десять человек, в том числе две гражданки России. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
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Испанский гонщик Рома не сумел завершить первый этап ралли «Шёлковый путь» из-за травмы
Двукратный победитель «Дакара» испанец Нани Рома сошёл с дистанции первого этапа ралли «Шёлковый путь» 2018 года из-за травмы.
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Мората является приоритетной трансферной целью «Милана»
Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората может перейти в итальянский футбольный клуб «Милан».
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Путин и Макрон обсудили совместную инициативу по гуманитарной помощи Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону реализацию совместной инициативы по гуманитарной помощи Сирии, информирует пресс-служба Кремля.
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Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Германии, Сироткин — третий
Монегасский пилот команды «Заубер» Шарль Леклер показал лучшее время в ходе третьей свободной практики 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.