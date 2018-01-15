Handelsblatt: зимняя рыбалка в России требует терпения и водки

Зимняя рыбалка в России сродни национальному спорту, пишет немецкая газета Handelsblatt. Большинство любителей рыбной ловли над прорубью запасаются терпением и водкой — для согрева и удовольствия, однако это не самый безопасный вид развлечения. Ежегодно десятки россиян гибнут, провалившись под лёд.

Зимняя рыбалка в России — это вид национального спорта, пишет немецкая газета Handelsblatt. У большинства рыбаков с собой всегда есть бутылка водки и большой запас терпения.

Автор статьи Андре Баллин пообщался с одним из встреченных им российских рыболовов. 70-летний Дмитрий Иванович с раннего утра сидит на льду возле проруби, на обёрнутом в синий целлофан перевёрнутом ведре, в которое он собирает свой улов. Правда, продемонстрировать свою добычу россиянин отказался, зато рассказал иностранному журналисту, что в этих местах можно поймать всё — карася, леща, окуня, судака, щуку.

По словам Дмитрия Ивановича, он рыбачит и летом, и зимой. Неподалёку от него стоит ледоруб. Четыре других отверстия во льду говорят о том, что проделать подходящее ему удалось не с первой попытки.

Впрочем, время у Дмитрия Ивановича есть, пишет Андре Баллин. На небольшом водоёме под Александровом морозно, несмотря на яркий солнечный свет, однако у рыбака всё схвачено: на ногах — толстые и тёплые валенки, тело защищает от холода утеплённая военная форма, а на случай, если понадобится отдохнуть, он поставил себе на льду палатку.

Рыбалка в России — своего рода национальный спорт, пишет Handelsblatt. По данным заместителя министра сельского хозяйства, число рыбаков в России составляет порядка 20—30 млн человек, причём примерно половина из них не оставляют своего хобби и в зимнее время. От Онежского озера в Карелии до дельты Волги в Астрахани, от Финского залива и до Охотского моря — повсюду на льду можно увидеть рыбачащих россиян. Некоторые предпочитают тихое уединение, как Дмитрий Иванович, другие собираются компаниями, как группа рыбаков, обнаруженная журналистом за следующим изгибом реки.

Рыбачат в большинстве своём мужчины. Первые любители устремляются на лёд, едва он успевает схватиться. Этой зимой поклонникам зимней рыбалки, по крайней мере, в европейской части России пришлось запастись терпением: лёд стал держать только после Нового года.

Многие не могут утерпеть: к рыбной ловле они готовы с самого раннего утра, когда ещё темно. В основное снаряжение рыбака входят удочка, ледоруб, тёплая одежда и термос — а во многих случаях ещё и бутылка водки, коньяка или виски. Некоторые говорят, что таким образом они согреваются, другие открыто признают: «Рыбалка — это всё-таки отдых, должно быть всё для удовольствия».

Однако удовольствие это не самое безопасное, отмечает журналист. Нередко происходят несчастные случаи. Именно слегка подвыпившие или пребывающие в нетрезвом состоянии мужчины зачастую переоценивают себя или толщину ледяного покрова. Год за годом десятки россиян тонут в холодной воде. В Самарской области только недавно вытащили изо льда замёрзшего человека, провалившегося под воду вместе со снегоходом. Особенно много любителей зимней рыбалки спасательные службы находят по весне, отмечает автор статьи.

В этом году рыбаки снова будут выходить на лёд до последнего, несмотря на оттепель. Романтики говорят, что это прекрасно и возвышенно — наслаждаться покоем среди заснеженной природы. А если вдобавок ещё и клюёт, счастью рыболова нет предела, заключает Handelsblatt.