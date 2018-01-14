Atlas Obscura поведал, как Pepsi «разоружала» Советский Союз

Когда Pepsi пришла на советский рынок, из-за неконвертируемости рубля ей пришлось обменивать свой газированный напиток на водку, пишет американский онлайн-журнал Atlas Obscura. Но позже компания заключила с Москвой «невероятную сделку». В 1989 году она стала посредником при получении у Москвы 17 старых подлодок и трёх боевых кораблей, которые были проданы на металлолом. Руководство фирмы в то время шутило, что разоружает СССР быстрее, чем Белый дом, отмечает издание.

В апреле 1990-го газеты в США сообщили о необыкновенной сделке. Pepsi заключила соглашение с СССР на $3 млрд. Ранее Москва уже долгое время обменивала газированный напиток на водку. Но в этот раз американская компания получила десять советских судов, пишет Atlas Obscura.

По словам издания, на тот момент Pepsi уже не первый раз меняла газировку на флотилию. За год до этого компания даже получила военный корабль. Причиной этому стал необычный результат необычной ситуации: Кремль покупал капиталистическую продукцию у страны, считавшейся его самым главным противником.

Всё началось с редкого культурного обмена. Летом 1959-го СССР устраивал выставку в Нью-Йорке, а Соединённые Штаты — в Москве. На показе в парке «Сокольники» демонстрировались достижения американской промышленности: машины, одежда и даже модель дома в натуральную величину. Своей продукцией хвастали множество известных компаний, в том числе Disney, IBM и Pepsi.

Как отмечает издание, именно здесь многие русские впервые попробовали пепси. Одним из них был Никита Хрущёв. 24 июля в то время ещё вице-президент США Ричард Никсон принимал на выставке советского лидера. Эта беседа политиков, которые то и дело вступали в жаркий спор, впоследствии получила название «кухонные дебаты».

Кроме того, как раз во время этой встречи Никсон подвёл Хрущёва к киоску с пепси-колой. Символично, что в ассортименте был напиток двух видов: один с американской водой, другой — с советской, отмечает издание.

И, как выяснилось, это был заранее запланированный рекламный ход. За день до выставки глава международного подразделения Pepsi Дональд Кендалл связался с Никсоном и попросил того сделать всё возможное, чтобы стакан с газированным напитком «оказался в руке Хрущёва».

Вице-президент сдержал обещание. Фотографам удалось запечатлеть Никсона и Хрущёва как раз в тот момент, когда советский лидер «осторожными глотками пробовал пепси-колу». Для Кендалла эта фотография стала триумфом и помогла возглавить компанию шесть лет спустя.

СССР стал для бизнесмена страной возможностей. В 1972 году ему удалось добиться монопольных прав на продажу колы в социалистической стране и фактически перекрыть доступ продукции конкурирующей Coca-Cola.

Это стало настоящей сенсацией. Как писала The New York Times, газировка стала «первым капиталистическим продуктом», доступным в Советском Союзе. Иными словами, Pepsi стала первопроходцем. Но существовала одна проблема — деньги.

Советские рубли «ничего не стоили в международном масштабе», потому что их ценность определялась Кремлём. Кроме того, законы страны запрещали вывоз валюты за рубеж. Поэтому CCCР и Pepsi решили прибегнуть к обмену. В качестве оплаты за пепси-колу американская компания получала водку «Столичная», которую она распространяла на территории США.

Эта схема работала хорошо — «Столичная» пользовалась популярностью в Соединённых Штатах. Но американский бойкот, объявленный в ответ на советско-афганскую войну, означал, что Pepsi нужна была иная продукция для обмена.

Поэтому весной 1989 года Pepsi и СССР заключили «невероятную сделку». Американская компания стала посредником при получении 17 старых советских подводных лодок и трёх кораблей, включая фрегат, крейсер и эсминец, которые затем были проданы на металлолом, утверждает издание.

Pepsi также покупала у Москвы новые нефтяные танкеры, после чего сдавала их в аренду или продавала. Взамен компания могла более чем в два раза увеличить количество заводов, производящих пепси-колу в СССР. «Мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы», — шутил Кендалл в беседе с советником Белого дома по национальной безопасности Брентом Скоукрофтом.

Но всё это было мелочью по сравнению с соглашением 1990-го на $3 млрд. Крупнейшая сделка между Pepsi и Советским Союзом сулила американской компании ещё большее расширение рынка. Но все эти надежды пошли прахом после распада СССР в 1991 году.

Недостроенные корабли Pepsi оказались заброшены в ставшей независимой Украине, которая хотела получить свою долю продаж. Через какое-то время компании удалось частично восстановить сделку. Но в этот раз ей приходилось договариваться не с одним государством, а с 15. Ситуацию усугубляло и то, что Coca-Cola начала «агрессивно» продвигать свою продукцию на постсоветском пространстве.

Россия всё ещё остаётся для Pepsi вторым крупнейшим рынком за пределами США. Но её статус первопроходца заметно поблёк. Не помогло и то, что пепси-кола была в стране так долго, что любой другой газированный напиток по сравнению с ней казался чем-то новым.

«Возможно, Pepsi следовало попридержать тот эсминец», — заключает Atlas Obscura.