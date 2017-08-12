Street: Россия поспорит с Китаем за рынок биткоинов Россия намерена расширить добычу биткоинов и тем самым составить в этой сфере конкуренцию Китаю, сообщает The Street. Кроме того, как предупреждают эксперты, Москва рассматривает вопрос о регулировании криптовалюты, что может отразиться на её цене и поддержке среди инвесторов. 12 августа 2017 Street

Street: Финансовые проблемы вынуждают россиян экономить на газировке Американские производители прохладительных напитков Coca-Cola и PepsiCo сообщили о сокращении спроса на свою продукцию в России, пишет Street. По мнению издания, причиной тому стало «резкое сокращение» экономики, в результате которого россиянам приходится уменьшать траты на второстепенные товары. 21 апреля 2016 Street