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Street: Россия поспорит с Китаем за рынок биткоинов
Россия намерена расширить добычу биткоинов и тем самым составить в этой сфере конкуренцию Китаю, сообщает The Street. Кроме того, как предупреждают эксперты, Москва рассматривает вопрос о регулировании криптовалюты, что может отразиться на её цене и поддержке среди инвесторов.
Street: Финансовые проблемы вынуждают россиян экономить на газировке
Американские производители прохладительных напитков Coca-Cola и PepsiCo сообщили о сокращении спроса на свою продукцию в России, пишет Street. По мнению издания, причиной тому стало «резкое сокращение» экономики, в результате которого россиянам приходится уменьшать траты на второстепенные товары.
Street: Россия и Китай хотят позлить США договором о «хакерском ненападении»
Соглашение, подписанное Россией и Китаем, о сотрудничестве в сфере информационной безопасности - это всего лишь «бумажный тигр», «символический удар по США», говорится в статье Street. По мнению экспертов, Москва и Пекин не доверяют друг другу и не перестанут шпионить друг за другом, а этот договор заключен с одной целью: позлить Вашингтон.