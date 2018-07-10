Le Parisien: под видом родного розе французам продавали испанское вино

Эксперты Главного управления по контролю над конкуренцией, потреблением и борьбе с экономическими преступлениями обнаружили порядка 10 млн бутылок французского розе, которое на поверку оказалось испанским. Как сообщает Le Parisien, недобросовестным производителям и перекупщикам, которые печатали этикетки с неточной информацией, теперь грозят штрафы и даже тюремные сроки.

«Любители розе, будьте бдительны! — предупреждают корреспонденты Le Parisien Орели Лебель и Матьё Пеллоли. — В час аперитива вы рискуете столкнуться с неприятным сюрпризом. Среди наших божественных розе, которые разливают во Франции, скрываются миллионы бутылок и коробок, импортируемых из Испании».

К такому выводу пришли в результате проверки эксперты Главного управления по контролю над конкуренцией, потреблением и борьбе с экономическими преступлениями (DGCCRF). Специалисты ведомства проверили крупнейших в стране импортёров иностранных вин на предмет того, что испанские напитки в конечном счёте не продаются в качестве французских.

«Мы констатировали случаи фальсификации у четырёх оптовых закупщиков и производителей. Подобное «офранцуживание» затронуло более 70 тысяч гектолитров вина», — рассказал заместитель главы DGCCRF Александр Шёвалье. То есть речь идёт о порядка 10 млн бутылок розе, подчёркивает издание. По делу о мошенничестве, недобросовестной торговой деятельности и присвоении знаков качества виновным грозит до двух лет тюрьмы и штраф как минимум €300 тыс.

Как подчёркивают корреспонденты Le Parisien, уловок, благодаря которым мошенники выдавали испанские вина за французские, целое море. В ходе проверок, осуществлённых в более чем 1 тыс магазинов, эксперты обнаружили на упаковках и этикетках множество несоответствий, которые могли ввести в заблуждение покупателей. При этом нередко проблема заключается в том, что в супермаркетах неправильно распределяют бутылки. В секции французских продуктов с «защищённым географическим указателем» эксперты нашли более 40% вин иностранного производства.

При этом, намеренные или случайные, попытки выдать испанское вино за французское были зафиксированы не только в супермаркетах и магазинах, но и даже в кафе и ресторанах.