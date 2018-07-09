Аtlantico: французы сочли Макрона нескромным и далёким от народа

Как сообщает Atlantico, согласно результатам последнего опроса, подавляющее большинство французов считает президента страны Эммануэля Макрона «неэффективным», «нескромным», «несправедливым» и «далёким от народа». По убеждению собеседника издания, политолога Кристофа Бутена, такой разворот в общественном мнении — следствие непоследовательности Макрона в отношениях с обществом и проводимой им экономической политики, служащей интересам богачей.

Согласно результатам опроса, проведённого аналитическим центром Odoxa по заказу Le Figaro и France Inter, большинство французов считают лидера своей страны Эммануэля Макрона «несправедливым» (71%), «неэффективным» (65%), «нескромным» (84%), а также «далёким от народа» (75%), сообщает Atlantico. В причинах такого разворота в общественном мнении, а также в вероятных последствиях подобного восприятия лидера государства на страницах издания разбирается политолог и профессор публичного права Кристоф Бутэн.

Эммануэль Макрон мало изменился со времён своей избирательной кампании, уверен Бутэн: он с самого начала был «уверенным в себе и склонным к доминированию молодым человеком», который видел свою задачу в том, чтобы снова придать президенту республики статус «властителя» и восстановить «вертикаль власти».

И французам это стремление взять власть в свои руки и «установить дистанцию» сначала пришлось по душе, отмечает политолог. Однако для правителя, желающего быть символом «высшей власти» во Франции, стране с сильными эгалитарными традициями, падение с пьедестала неизбежно, убеждён эксперт. «Внезапно в глазах собеседника Юпитера или того, кто видит его по телевизору, дистанция превращается в надменность, улыбка оказывается пренебрежительной, слова начинают восприниматься как оскорбления, и вместо уважения приходит озлобленность», — поясняет собеседник Atlantico.

Сегодня 74% опрошенных французов считают лидера республики «президентом богачей». Столько же упрекают его в «одиночном и единоличном» правлении. Почему же отношение к Макрону изменилось? По мнению Бутэна, причина в том, что с момента своего избрания французский президент «утратил легитимность» в глазах собственного народа. Во-первых, в своём стремлении установить дистанцию он был крайне непоследователен. С «вольными речами» президента и его «схематичными» представлениями о жизни общественность ещё могла смириться, однако тот факт, что «властитель» устраивает «вечеринки» в Елисейском дворце с участием артистов, исполняющих, по меньшей мере, «неуместные» песни, серьёзно ударил по имиджу лидера государства. Кроме того, некоторые из инициатив Макрона, таких как установка бассейна в форте Брегансон или теннисных кортов в Елисейском дворце, были восприняты французами как служащие личным интересам и необоснованные.

«Народ прощает практически всё своим героям, включая их глупые выходки и ошибки, при одном условии: если они остаются героями», — замечает политолог, добавляя, что, как только победителям перестаёт сопутствовать успех, на прощение им рассчитывать больше не приходится. Политика, проводимая Макроном, видится французам «неэффективной» и «несправедливой», поскольку она не направлена на решение приоритетных для народа проблем, таких как иммиграция, безопасность, угроза потери национальной идентичности, уверен Бутэн.

Вместо этого президент сосредотачивает усилия на проведении экономической политики, которая, по мнению множества наблюдателей, действует, главным образом, в интересах «небольшого процента людей, обладающих капиталом». При этом французский правитель, рассчитывающий на легитимность, должен быть союзником народа, если не в борьбе против привилегированных классов, то по крайней мере в стремлении ограничить их амбиции. Так поступали французские короли, вступая в союз с городами против крупных феодалов.

Если народная любовь не вернётся к Макрону, представителям «системы», которая привела его к власти, придётся искать выход, который позволил бы и дальше проводить политику «макронизма» во Франции, считает эксперт. Таких выходов, по его мнению, два. Выход первый: стоящим за Макроном политическим и финансовым силам придётся найти ему замену — политическую фигуру с природными задатками «властителя», которая бы строже придерживалась принципов централизации власти и придавала уверенности населению — и в то же время проводила довольно либеральную социальную и экономическую политику. Второй выход: Макрона необходимо будет представить в образе защитника существующего статус-кво, убедив общество, что любые перемены приведут к краху.