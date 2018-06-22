Le Parisien: проект бассейна для Макрона поднял волну недовольства во Франции

Решение об установке в летней резиденции французского президента надземного бассейна сделало Эммануэля Макрона мишенью для критики, в том числе, в кругах его соратников, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, потребность в бассейне, считающемся признаком роскоши, только укрепляет представление о лидере страны, как о «президенте богачей».

Решение Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит установить надземный бассейн в официальной летней резиденции французского президента, крепости Брегансон, послужило поводом для целого «цунами» шуток, сообщает Le Parisien. Причём не воздерживаются от острот и в кругах, приближённых к президенту — разумеется, строго анонимно. «Теория переливов* обрела смысл», — смеются они.

Однако многим в рядах президентских соратников по партии «Вперёд, Республика!» не до смеха, отмечает издание. И проект строительства бассейна вызывает у них серьёзное беспокойство.

«Бассейн — это ведь показное богатство, как кабриолет. Это явный промах», —считает один из видных представителей партии, добавляя, что подобные действия доставят радость оппозиции. И действительно, лидер социалистической партии «не заставил себя долго ждать», осудив желание президента построить надземный бассейн — «такой же, как его политика».

Тем не менее, есть и те, кто поддерживает главу государства. Один из «видных макронистов» в интервью изданию пожаловался на времена «излишней прозрачности», когда «нельзя уже ничего сделать».

Вместе с тем, по мнению издания, эта история только укрепляет имидж Макрона как «президента богачей», оторванного от народа. И это происходит в разгар споров о «бешеных деньгах», которые, по выражению самого главы Елисейского дворца, французское правительство тратит на социальные выплаты.

Le Parisien вспоминает в этой связи ещё один недавний эпизод: покупку Елисейским дворцом нового фарфорового сервиза за €500 тыс. — хотя представители президентской администрации и заверили, что для налогоплательщиков «это не будет стоить ни одного евро».

С целью «потушить пожар», разгоревшийся в связи с решением президентской четы, Елисейский дворец «разыгрывает карту прозрачности», отмечает газета. Решено установить надземный, а не углублённый бассейн, который можно будет демонтировать — «из уважения к месту», признанному памятником архитектуры. Кроме того, как подчёркивают в администрации, установка бассейна, ориентировочная стоимость которого составляет €34 тыс., обойдётся дешевле содержания охраны на частном пляже президентской резиденции, на которое каждое лето тратится €60 тыс.

* Экономическая теория, согласно которой создание благоприятных условий для наиболее богатых слоёв населения в конечном итоге приведёт к обогащению бедняков, в чьи карманы «перетекут» деньги, потраченные богачами (Прим. ИноТВ)