Libération: Макрон перенял манеру Трампа троллить в Twitter

Раньше Эммануэль Макрон вёл свои страницы в соцсетях в выверенной манере, как Барак Обама, выкладывая туда официальные заявления. Однако теперь, пишет Libération, похоже, он перенял стиль Дональда Трампа, который взял на вооружение Twitter и своими записями постоянно провоцирует СМИ.

До настоящего времени Эммануэль Маркон вёл себя в соцсетях так, как это подобает представителю Старого Света: выкладывал фрагменты своих выступлений, какие-то фотографии, пустые заявления, пишет Libération. И вдруг как ни в чём не бывало его советница по делам со СМИ Сибет Ндиай разместила на своей личной странице необычное видео, где Маркон произносит «шоковую» фразу о том, что правительство «тратит кучу денег» на социальную помощь, а народ из неё «не вылезает».

Это атмосфера Нового Света, как отмечает автор статьи. Плохой звук, средний кадр, скрытая камера. Видео сильно отличается от того, что Макрон обычно выкладывает на своей странице, это не официальные заявления, а нечто закадровое. «Мы отныне слышим не выступление президента, а раздел «бонус» на DVD, погружение в закулисье Елисейского дворца», — отмечает журналист.

«Президент не должен был этого говорить», — пишет автор статьи, и такими же словами встречают утренние заявления в Twitter своего начальника советники Трампа. Тот уже полтора года отвечает твитами на каждую атаку в свой адрес, и практически каждое его сообщение тут же появляется в эфире американских телеканалов. Макрон с ним, конечно, не сравнится, отмечает Libération, но его видео в соцсети с фразой про «кучу денег» тоже попало во все СМИ.

Макрон с опаской ведёт себя в интернете, «этом болоте с фейковыми новостями»: он обычно там ничего не делает и ничего не говорит. И вот теперь, похоже, он готов «взять интернет-пользователей за воротник». Он переходит от связей с общественностью в стиле Обамы с его прилизанной манерой к стратегии тролля, характерной для Трампа.

Трамп хорошо понял, что Twitter, где правят шум и ярость, — это самый эффективный инструмент в нынешней медиасфере. Одна фраза вроде того, что сказал Макрон, способна запустить целую дискуссию на весь день. А роль президента в этом смысле, отмечает автор статьи, в том, чтобы стать исходной точкой для обсуждения.

Если всегда было такое распределение обязанностей, что президент возглавляет, а премьер-министр управляет, то Трамп придумал новую форму разделения властей: президент троллит, а правительство выкручивается. Французскому премьеру теперь придётся потрудиться, делает вывод Libération.