WashPost: лучше Макрона и больше Кима — Трамп проведёт свой военный парад

Побывав на военном параде Эммануэля Макрона, Дональд Трамп захотел сделать так же и даже лучше. И теперь американские власти начали подготовку мероприятия. По мнению Аарона Блейка из The Washington Post, американцев ждёт «большой троллинг» исключительно в стиле Трампа, дополненный танками, самолётами и марширующими солдатами.

Добрую часть прошедших суток Белый дом потратил на то, чтобы доказать, что президент Дональд Трамп имел в виду не то, что говорил: к примеру, что он, на самом деле, не хочет приостановки работы правительства. Или что высказывание о том, будто отказ некоторых демократов аплодировать лидеру страны сродни «предательству», было лишь шуткой, пишет корреспондент The Washington Post Аарон Блейк.

Однако одно из громких заявлений, которые кому-то могли бы показаться «сотрясанием воздуха», Трамп сделал со вполне серьёзными намерениями — намерениями провести свой военный парад. И хотя пока нет стопроцентных гарантий, что всё состоится, как сообщается, правительство уже начало подготовку мероприятия. «Разработкой занялись на высшем уровне в армии», — подтверждают американским журналистам их источники.

Наиболее вероятно, что парад назначат на День поминовения, который в этом году приходится на 28 мая, День независимости (4 июля) или День ветеранов (11 ноября). При этом последняя дата для военного руководства может быть наиболее предпочтительной, поскольку тогда парад будет больше ассоциироваться с окончанием Первой мировой войны, а не с политикой и Трампом.

Тем не менее вряд ли сам президент упустит случай провести всё на свой вкус, полагает автор статьи. «По сути, это мероприятие может оказаться наиболее трамповским моментом всего его президентства». Ведь это не только шанс устроить «помпезную демонстрацию силы», которая может «подвинуть границы здравого смысла и федерального бюджета», но ещё и возможность «вызвать гнев оппонентов, которые могут решить, что Трамп ведёт себя как авторитарный лидер».

США уже проводили свои парады, да и американские лидеры присутствовали на военных парадах других стран. Так, сам президент Трамп в прошлом году побывал во Франции в честь празднования Дня взятия Бастилии, после чего, собственно, и загорелся желанием провести собственный парад, который смог бы превзойти то, что демонстрировал Эммануэль Макрон. В 2005 году Джордж Буш — младший присутствовал на параде в России в честь 60-летия окончания Второй мировой войны.

Хотя последние парады в США были достаточно скромными и проводились не в Вашингтоне, уж Дональд Трамп экономить не станет. В конце концов, большую часть своей жизни действующий президент США провёл в попытках связать своё имя с такими эпитетами, как «самый большой» и «самый лучший». Так что со своим военным парадом Дональд Трамп тоже мелочиться не станет, ведь на кону «его бренд».

Как подчёркивает Аарон Блейк, вопрос о проведении военного парада в США нельзя рассматривать отдельно от взаимоотношений Вашингтона и Пхеньяна. Ведь кто, как не Северная Корея, больше всех ассоциируется с масштабными парадами. Да ещё и не стоит забывать, что Ким Чен Ын ведёт «словесную войну» с американским лидером. Белый дом может сколько угодно говорить, что дело не в Трампе и его желании «направить сигнал» северокорейскому вождю, но ведь сам президент не так давно написал в Twitter о том, что его «ядерные кнопки» больше и, по крайней мере, работают.

Демократы раскритикуют Трампа в пух и прах, и с ними будет трудно поспорить. Они скажут, что военный парад — это напрасная трата средств и всё это не подобает президенту США. Сам же Трамп будет «лишь упиваться» спорами вокруг своего детища, настаивая, что он только хочет сделать рекламу американской армии, а люди, которые выступают против парада, выступают против самой армии.

«Это будет один большой троллинг, дополненный танками, демонстрационными пролётами и марширующими солдатами. И это будет исключительно в стиле Трампа», — уверен автор.