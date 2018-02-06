Макфол: Путин — не друг США, но без него новую ядерную сделку не заключить

Несмотря на существующие противоречия, США и Россия должны работать над новым соглашением о сокращении ядерных сил. Об этом в своей статье для The Washington Post пишут специалист по контролю над вооружением Джон Вольфшталь и бывший американский посол Майкл Макфол. По их мнению, эта инициатива должна восприниматься не в качестве «услуги Путину», а в качестве способа повысить безопасность Америки.

«Владимир Путин — не друг Соединённым Штатам. Российский президент пытается свести на нет многие ключевые интересы США, наших союзников и партнёров», — пишут на страницах The Washington Post специалист по контролю над вооружением Джон Вольфшталь и бывший американский посол Майкл Макфол.

По их словам, в 2014 году Путин «аннексировал» Крым и «вторгся на восток Украины, развязав войну, которая унесла жизни более 10 тысяч человек». В 2015-м он вступил в сирийский конфликт, чтобы поддержать и защитить «самого жестокого диктатора в мире» Башара Асада, которого неоднократно обвиняли в использовании запрещённого оружия. А в 2016-м российский президент «нарушил американский суверенитет, чтобы с помощью пропаганды и похищенной информации повлиять на президентские выборы».

«Как бы ни было печально, но Соединённые Штаты и наши союзники должны стремиться к разработке более эффективных стратегий сдерживания российской агрессии, точно так же, как мы поступали во время холодной войны», — рассуждают авторы статьи. В то же время Вашингтону необходимо продолжать сотрудничество с Москвой в вопросах нераспространения ядерного оружия.

Сегодня и США, и Россия выполняют условия договора о сокращении наступательных вооружений СНВ-III, который был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. В соответствии с этим соглашением обе страны должны ограничить число ядерных боезарядов до 1550 единиц, а количество средств доставки — до 700.

Хотя заключение этого соглашения стало дипломатическим успехом, не стоит забывать: ничто не длится вечно. В 2021 году истекает срок действия СНВ-III. «Отвращение» администрации Трампа к наследию Обамы вкупе с «законными опасениями», касающимися вопроса, соблюдает ли Россия договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, тормозят любой серьёзный диалог о контроле над вооружением, отмечают Макфол и Вольфшталь.

На их взгляд, отсутствие подобного диалога — это ошибка. Холодная война научила, что ядерным оружием нельзя воевать, а в гонке вооружений нет победителя. США необходимо сохранять мощные и эффективные силы сдерживания, чтобы оберегать себя и своих союзников. Но для защиты американской безопасности нужны и такие договоры, как СНВ-III, который соблюдается Вашингтоном и Москвой, несмотря на серьёзные разногласия и экономические трудности.

В 2013 году Россия отказалась от предложений увеличить сокращение ядерного арсенала, настаивая, что любое новое соглашение должно охватывать системы ПРО, высокоточное неядерное оружие и даже обычные виды вооружённых сил в Европе. Некоторые заявили, что в следующем раунде переговоров о разоружении должны участвовать другие ядерные державы.

«Глядя на этот набор трудностей, трудно представить новое соглашение в сегодняшней обстановке. Но это также было верно в 1960-х, 1970-х и 1980-х, когда Америке приходилось иметь дело с ещё более несговорчивым и грозным Советским Союзом», — обращают внимание авторы статьи.

По их мнению, Вашингтон должен не избегать, а приветствовать более широкое обсуждение этой проблемы. Американскому правительству необходимо расширить круг вопросов, отразив в них опасения относительно «огромных запасов» российского тактического ядерного оружия, новых систем доставки и нарушений других соглашений.

Невозможно предсказать, будет ли толк от новых переговоров о контроле над вооружением и какую форму примет новый договор. Но очевидно, что новая сделка будет невозможна без прямого общения с российской стороной.

«Мы можем сдержать Россию в некоторых сферах, давать отпор её деструктивному поведению, продвигать демократические ценности и права человека и вместе с тем сотрудничать с российским правительством по вопросам ядерной стабильности и контроля над вооружением. Мы успешно проводили эту сложную стратегию во времена холодной войны. Сможем проводить её и сегодня», — уверены авторы статьи.

Они подчёркивают, что будущая работа с Россией по укреплению и расширению соглашений по контролю над вооружением нужно рассматривать не в качестве «услуги Путину», а в качестве способа повысить безопасность США. «Пришло время начать переговоры по следующему важному договору о сокращении вооружений», — заключают Макфол и Вольфшталь.