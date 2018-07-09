Le Figaro: миграционный кризис во Франции, вопреки заявлениям, далеко не позади

Количество просителей убежища во Франции продолжает увеличиваться, нелегальная иммиграция выходит из под контроля, а сама миграционная политика «обходится недёшево», пишет Le Figaro. Это одни из тех французский реалий, которые не видит общественность, и это вполне понятно, ведь, как отмечает издание, повсюду заявляют о том, что миграционный кризис позади.

Количество просителей убежища во Франции продолжает увеличиваться. Это одна из реалий, которую не видит общественность, и это вполне понятно, ведь повсюду заявляют о том, что миграционный кризис позади, пишет Le Figaro.

Только когда министра внутренних дел Франции Жерара Коломба «загнали в угол», он признался, что во Франции на данный момент находится «около 300 тысяч нелегальных мигрантов». Представляя свой закон о предоставлении убежища и иммиграции, Коломб заявил, что низкие показатели по выдворению нелегальных мигрантов из Франции создают ситуацию, которая «не идёт на пользу никому». Если верить МВД, этот показатель колеблется между 7 и 10%. «Сегодня с определённостью можно сказать лишь то, что Франция остаётся привлекательным местом для мигрантов, которые знают, что у них мало шансов на получение статуса беженца», — пишет Le Figaro.

Французский офис по защите беженцев и лиц без гражданства, который обрабатывает заявления о предоставлении убежища, во внутреннем документе отмечает, что за первые пять месяцев 2018 года таких заявлений стало поступать более чем на 15% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Выходцы из Афганистана и Албании лидируют по первичным обращениям с просьбой о предоставлении убежища. «Этот факт подчёркивает один из самых важных недостатков нашей системы борьбы с нелегальной иммиграцией — отсутствие разграничения между странами, признанными французским офисом безопасными — такими как Албания, — и небезопасными», — считает французское издание.

По словам французского депутата Эрика Сиотти, «просьбы о предоставлении убежища стали легальной процедурой для нелегальной иммиграции».

Мигрант, приезжающий во Францию, не подвергается никаким ограничениям в сроках подачи заявления. Французский офис по защите беженцев и лиц без гражданства по закону о предоставлении убежища и иммиграции должен обработать заявление в течении шести месяцев с момента его поступления. Если мигранту отказано в убежище, он может обжаловать решение в Национальном суде по правам беженцев, что ещё на какое-то время затянет дело. Если ему не повезёт и в суде, он может снова обжаловать обязательство покинуть страну. Если административный суд подтвердит обязательство покинуть Францию, мигрант может подать апелляцию в административный апелляционный суд. В конце концов он может снова обратиться во французский офис по защите беженцев и лиц без гражданства и запросить продление своего пребывания во Франции по другим причинам.

Как утверждает издание, сложность французской миграционной системы даёт отвергнутым просителям убежища возможность оставаться во Франции на протяжении пяти лет, после которых, согласно циркуляру бывшего министра Франции Мануэля Вальса от 2012 года, им будет присвоен легальный статус.

Кроме того, уровень загруженности центров содержания мигрантов, который в 2016 году составлял чуть более 60%, сейчас приближается к 100%. По закону о предоставлении убежища и иммиграции максимальная продолжительность содержания была увеличена до 90 дней, однако финансовые средства для выполнения этого положения не последовали.

«Настоящей головоломкой» для властей стала организация выдворения мигрантов. В то время как выдворение из страны мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, становится и без того нереализуемой задачей, разные ассоциации по помощи мигрантам «организуют сопротивление тому, что они называют «депортацией».

Миграционная политика также «обходится недёшево». Германии за два года пришлось потратить €42 млрд. на приём миллиона беженцев. Что касается Франции, конкретные суммы не называются, но в бюджете 2018 года на политику по предоставлению убежища было выделено €318 млн. Как отмечает Le Figaro, ссылаясь на отчёт французского исследователя Жан-Поля Гуревича, в 2016 году из-за нелегальной иммиграции в бюджете возник дефицит в размере €3,7 млрд., а из-за легальной — в €8,5 млрд.