Bild: миграционный «детектив» грозит немцам потерей правительства

Министр внутренних дел Германии и глава ХСС Хорст Зеехофер заявил о том, что собирается оставить оба своих поста, но сначала его фракция предпримет ещё одну попытку договориться с ХДС. Согласие между сторонами коалиции необходимо для сохранения дееспособности правительства Германии, однако разногласия по миграционной политике велики, и есть опасность, что союз ХДС/ХСС всё-таки распадётся, пишет немецкий таблоид Bild.

В воскресенье вечером министр внутренних дел Германии и глава ХСС Хорст Зеехофер заявил о намерении оставить оба своих поста, пишет немецкий таблоид Bild. Зеехофер сообщил об этом в личном заявлении после восьмичасового совещания с ведущими представителями партии.

После сделанного заявления верхушка ХСС попыталась в более узком кругу отговорить Зеехофера от такого решения. Теперь всё должно проясниться после запланированных на вечер понедельника кризисных переговоров между ХДС и ХСС. Изначально планировалось, что обе фракции союза соберут совещание в 14 часов, но в ХСС от этой встречи отказались, уверяет издание. В результате все удобные возможности обсудить разногласия между рассорившимися партиями союза перед решающей вечерней встречей пошли прахом.

Минувшей ночью Зеехофер, выступая перед журналистами, пояснил: «Сегодня мы снова проведём беседу в Берлине с ХДС в надежде, что сможем договориться. Это срочно необходимо для дееспособности коалиции и правительства Германии. По поводу всего остального мы посмотрим позже». Также Зеехофер рассказал, что собирается оставить оба своих поста в ближайшие три дня, однако сейчас ещё раз предпримет промежуточный шаг для установления взаимопонимания с ХДС. «Всё дальнейшее будет решаться после разговора с ХДС», — подчеркнул политик.

Как поясняет Bild, это означает, что окончательное решение теперь предстоит принять председателю ХДС Ангеле Меркель и её партии — за себя, Хорста Зеехофера и немецкое правительство. Верхушка ХДС поздним вечером в воскресенье поддержала в Берлине канцлера Германии, но вплоть до утра понедельника оставалось неясно, когда именно встретятся для переговоров ХДС и ХСС. Заседание союза в бундестаге с присутствием всех депутатов фракций планировалось на середину дня, однако теперь оно, по-видимому, не состоится, отмечается в статье.

Как напоминает немецкий таблоид, вечером в воскресенье Зеехофер заявил о наличии трёх вариантов развития событий: либо ХСС подчинится курсу Меркель в миграционной политике, либо он как министр внутренних дел велит выслать определённых мигрантов на немецкой границе — «со всеми связанными с этим опасностями для продолжения существования коалиции». Третий вариант для Зеехофера — освободить пост министра и главы ХСС, и это он также собирается сделать. В ближайшую среду ему исполняется 69 лет, и он многого успел достичь за свою политическую карьеру.

В своём заявлении Зеехофер занял по отношению к немецкому правительству крайне критическую позицию, подчеркнув, что нынешней миграционной политике не хватает контроля.

Всё это означает, что по-прежнему нельзя исключать вероятности распада правящей коалиции в правительстве Германии из-за спора между ХДС и ХСС по поводу миграционной политики, поясняет издание. Также Bild не исключает вероятности, что союз фракций с почти 70-летней историей может распасться. Возможно ли ещё их примирение? Это решится сегодня, полагает автор статьи. «А значит, детектив о миграционных разногласиях продолжается, не ослабевая», — заключает немецкий таблоид.