Welt: выведя американские войска из Германии, Трамп рискует оказаться «лучшим помощником Путина»

Возможный вывод американских войск из Германии и их переброска в Польшу может означать «конец 70-летней модели» защиты США немецкой территории, пишет Die Welt. Если Дональд Трамп к тому же признает «аннексию Крыма», то это будет равнозначно «разрушению свободного миропорядка», и таким образом глава Белого дома окажется «лучшим помощником» Владимира Путина, добавляет издание.

«Президент США — это лучший помощник московского автократа, цель которого заключается в разрушении европейского мирного порядка для усиления влияния России на бывшие порабощённые страны на востоке», — пишет журналист Die Welt Петер Хут. То, как Путин действует на Украине, показывает, «с какой криминальной энергией бывший агент КГБ осуществляет этот план», отмечает автор.

«В то время как молчание мирового сообщества в отношении новых атак русских и Асада в Сирии и так невыносимо, Дональд Трамп поддаёт жару», — продолжает Хут. В настоящее время Пентагон рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их переброски в Польшу. Это не будет означать «конец НАТО», так как солдаты всё же останутся в Европе.

Однако вывод войск может означать «конец 70-летней модели, которая помимо военного аспекта имеет большую символическую силу». «Без американских солдат в холодную войну Германия бы подверглась нападению Красной армии, и советский коммунизм, возможно, никогда бы не был побеждён», — считает автор материала. С помощью этого сценария Вашингтон хочет оказать давление на Германию, чтобы она повысила свой военный бюджет.

«Выпадом против всего свободного мира» стало то, что на вопрос о признании «аннексии Крыма» Трамп ответил всего лишь: «Посмотрим». Если президент США признает «аннексию», то «свободный миропорядок» будет окончательно разрушен, и Запада, объединённого историей и общими ценностями, больше не будет. «Это замечательный день для Владимира Путина. И не последний — об этом позаботится его надёжный человек в Вашингтоне, Дональд Трамп», — резюмирует автор Die Welt.