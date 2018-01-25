Немецкий политик: сближение с Россией закончится для Турции экономическим самоубийством

Политическая изоляция Турции за «противоречащую международному праву» операцию в Сирии ни в коем случае не подтолкнёт страну в объятия России, заявил в интервью Berliner Zeitung один из лидеров немецкой партии зелёных. Экономически Анкара настолько зависит от Европы, что элементарная переориентация на Российскую Федерацию станет для неё экономическим самоубийством, констатировал Юрген Триттин.
Турцию необходимо политически изолировать до тех пор, пока турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не остановит «противоречащую международному праву» военную операцию на территории «суверенного государства», заявил в интервью Berliner Zeitung один из лидеров немецкой партии зелёных Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция, которая сегодня на территории суверенного государства наносит удары по курдским Отрядам народной самообороны (YPG) — партнёру другого члена альянса, а именно США, — не имеет права требовать, чтобы к ней и дальше относились как к нормальному партнёру по НАТО», — констатировал Триттин.
Член комитета по иностранным делам бундестага также призвал Берлин отказаться от поставок дополнительного вооружения и предоставления новых кредитов Анкаре. «Немецкое правительство не имеет права заключать грязные сделки», — подчеркнул Юрген Триттин.
Депутат бундестага не считает, что требуемая им политическая изоляция Турции «подтолкнёт страну в объятия Российской Федерации».
«Экономически Турция настолько зависит от Европы, что элементарная переориентация на Россию станет для неё экономическим самоубийством. А политически Эрдоган этого не переживёт», — выразил уверенность один из лидеров немецкой партии зелёных Юрген Триттин.
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