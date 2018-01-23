FAZ: Турция зарится на кусок сирийского пирога — по примеру России и Ирана

Своим военным наступлением на курдов Турция надеется не только защитить собственные границы, но и урвать себе кусок сирийского пирога, как Россия и Иран, считает корреспондент Frankfurter Allgemeine Райнер Херманн. При этом он выделяет два последствия действий Анкары: опасность возрождения ИГ и сближение Турции с Россией.

Военным вмешательством Турция хочет не просто гарантировать безопасность своей границы с Сирией, но и по примеру России и Ирана обеспечить себе хороший кусок пирога*, пишет корреспондент Frankfurter Allgemeine Райнер Херманн.

Как сообщает немецкий журналист, наступление Турции на Африн должно помешать формированию автономного региона сирийских курдов. На севере Сирии необходимо организовать коридор безопасности, который будет прямо или косвенно контролировать Анкара — так говорят в турецкой столице.

По мнению автора, если бы Турция действительно была обеспокоена исключительно опасностью, исходящей от сирийских курдов, она могла бы принять американское предложение о защите сирийско-турецких границ. Однако Турция хочет большего, уверен Херманн.

Надежды на то, что война в Сирии постепенно близится к своему завершению, были преждевременными, утверждает автор статьи. Правительство Асада с военной помощью России и Ирана победило оппозицию, а «Исламское государство»** исчезло с карты государства, однако причины конфликта не были устранены, а ИГ, террористическая идеология которого продолжает существовать, может возродиться в любой момент, пишет Frankfurter Allgemeine. Чтобы не допустить этого, Америка продолжает работать вместе с сирийскими курдами.

Турция же сейчас объявляет войну тем курдам, которые оттеснили ИГ и победили его, подчёркивает издание. Поэтому существует опасение, что ИГ может использовать этот шанс для возвращения, если хозяйничать на севере Сирии будут Турция и состоящие в союзе с ней отряды исламистов.

Другое следствие наступления Анкары заключается в сближении Турции с Россией, разрешившей это наступление, утверждает немецкий журналист. Он напоминает о том, что Россия стремится не допустить появления американских военных баз на территориях, занимаемых сирийскими курдами.

Расклад сил в Сирии может меняться, однако война остаётся, пишет немецкая газета. Турция и сирийские курды — это лишь один из её фронтов. В нескольких километрах к востоку от Африна друг другу противостоят турецкие и американские военные, у Евфрата на востоке Сирии — иранские и американские подразделения. Непосредственно перед Голанскими высотами окопались иранские стражи революции, угрожающие Израилю.

Прошлое уже показало, как близко Сирия к Европе, отмечает издание. Всякая новая военная операция влечёт за собой возникновение новых волн беженцев. То же касается и Африна, где нашли приют многие сирийцы из Алеппо, — и они не хотят, чтобы Турция их «освобождала», подчёркивает Frankfurter Allgemeine.



* Комментарий ИноТВ:

Утверждение журналиста не соответствует действительности. Россия последовательно выступает за сохранение единства Сирии и не имеет каких-либо видов на её территорию.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.