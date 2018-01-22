Французский эксперт подверг сомнению достижения Путина в Сирии После семи лет безусловной поддержки Башара Асада и двух с половиной лет прямого военного вмешательства в сирийский конфликт Владимиру Путину так и не удалось ничего достичь, считает сотрудник Французского института геополитики Жан-Сильвестр Монгренье. По его словам, несмотря на все военные и дипломатические усилия России, ситуация в Сирии всё ещё остаётся напряжённой и риск нового большого кровопролития в регионе не снижается. 22 января 2018 Challenges

Challenges: Трамп может предложить Путину сделку, от которой нельзя отказаться Дональд Трамп и Владимир Путин могут восстановить мир на земле, заключив взаимовыгодную сделку, пишет Challenges. По мнению автора статьи, Вашингтону достаточно отказаться от принятия Украины и Грузии в НАТО, чтобы заручиться поддержкой Москвы на Ближнем Востоке. 27 декабря 2016 Challenges

Challenges: В Европе путинизм стал моднее единства По мнению журналиста Challenges, Владимир Путин создал на Западе «новый российский Интернационал» из своих «друзей» – правых и ультраправых политиков, во многом равняющихся на «молодого и мускулистого» российского лидера. Всех их объединяет исламофобия, поэтому они поддерживают военную операцию Москвы в Сирии. Кроме того, они опасаются, что с приходом Дональда Трампа США закроют свой «автоматический зонт» над Европой, и это еще больше усиливает их стремление поладить с Россией. 23 ноября 2016 Challenges

Challenges рассказал, чем Владимир Путин покорил многих на Западе Мускулы, грубая сила, «демократура», борьба с джихадистами – французский журнал разобрался, чем западным крайне правым так симпатичен Владимир Путин. Президент России – «настоящий лидер, который не лезет за словом в карман», считают они. Он воюет «вместо европейцев» в Сирии, тогда как США, «превратив Европу в вассала», бросили ее перед лицом угрозы исламизма. Путин – «настоящий феномен», у которого много козырей на руках. 12 октября 2016 Challenges

Challenges: США заставят Путина заплатить за его «сирийскую победу» США потерпели неудачу в урегулировании сирийского конфликта, который уже давно стал международным, и теперь им придется смириться с победой Владимира Путина, «какой бы мимолетной она ни была», пишет Challenges. Однако они вполне способны заставить Россию поплатиться за это, приумножив ее экономические проблемы, открыв двери НАТО Украине, Грузии и Молдавии, а также ужесточив свою позицию относительно украинского кризиса. 28 сентября 2016 Challenges

Challenges: Над WADA нависла «угроза» реформы Всемирное антидопинговое агентство атакуют не только хакеры, но и Международный олимпийский комитет, сообщает Challenges. Президент МОК Томас Бах призвал к созданию новой системы борьбы с допингом, более эффективной, прозрачной и независимой. 22 сентября 2016 Challenges

Challenges: Французские интеллектуалы сдали бы Европу «диктатору Путину» После известия о брексите двадцать французских интеллектуалов опубликовали петицию, в которой изложили свой план дальнейшего развития Европы, которое, по их мнению, невозможно без союза с Россией. По мнению обозревателя Challenges Брюно Роже-Пети, авторы петиции готовы отдать Европу в подчинение «диктатору» вроде Владимира Путина, лишь бы выйти из-под влияния США – естественного союзника европейцев. 3 июля 2016 Challenges

Глава МИД Франции: Санкции против России нужно смягчать, но в декабре Французский министр иностранных дел Жан-Марк Эро подтвердил, что в июне Евросоюз наверняка продлит санкции против России в прежнем объеме. Хотя и виден прогресс в исполнении минских договоренностей, он все же недостаточен для смягчения европейской позиции, пояснил Эро. Но в декабре, по его словам, нужно организовать обсуждение успехов всех сторон и устроить дебаты по вопросу снятия санкций, передает его слова французский журнал Challenges. 21 июня 2016 Challenges

Challenges: RT en Français – информация на службе российской точки зрения на мир У RT во Франции большие планы, пишет французский журнал Challenges. Лишь серьезное ослабление рубля помешало российскому телеканалу начать полноценное вещание в этой стране. При этом издание отмечает, что к своей роли инструмента «мягкой силы» канал подходит «оригинально» – он смело эту роль признает. 11 апреля 2016 Challenges

Challenges: Россия решила взыскать с Украины долг через Лондон Россия подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании задолженности в размере трех миллиардов долларов с Украины, пишет Challenges. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов, подчеркнув, что все попытки призвать украинские власти к внесудебному двустороннему урегулированию закончились неудачей. Киев по-прежнему отказывается признать этот долг суверенным и настаивает на списании 20% от общей суммы. 18 февраля 2016 Challenges