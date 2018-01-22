Французский эксперт подверг сомнению достижения Путина в Сирии

После семи лет безусловной поддержки Башара Асада и двух с половиной лет прямого военного вмешательства в сирийский конфликт Владимиру Путину так и не удалось ничего достичь, считает сотрудник Французского института геополитики Жан-Сильвестр Монгренье. По его словам, несмотря на все военные и дипломатические усилия России, ситуация в Сирии всё ещё остаётся напряжённой и риск нового большого кровопролития в регионе не снижается.

Как напоминает французский эскперт в области геополитики Жан-Сильвестр Монгренье на страницах издания Challenges, в конце прошлого года в мировой прессе всё чаще стали появляться материалы на тему «Путин – хозяин положения в Сирии». «Кремль охотно записали в создатели нового Pax Putina, который должен был затмить региональное лидерство США и вытеснить Запад с Ближнего Востока», — отмечает обозреватель. Однако, по его мнению, на самом деле триумф был преждевременным.

Что касается военных успехов России на местности, то «в момент, когда Владимир Путин заявлял о своей победе, его силы удерживали только чуть больше половины территории и населения страны», замечает эксперт. По его словам, торжественный тон некоторых комментариев оставил в стороне тот факт, что северо-восток страны, где, в частности, сосредоточены месторождения важнейших природных ресурсов, был под контролем Демократических сил Сирии — арабско-курдского объединения под покровительством США.

Ожидалось, что новый расклад сил в пользу России и шиитского правительства Сирии по крайней мере даст импульс мирным переговорам в Женеве, пишет обозреватель. «Великий дипломат и к тому же гениальный стратег, Путин вёл переговоры с Эр-Риядом о переформатировании оппозиции и в то же время оказывал давление на Башара Асада с целью добиться уступок. Ничего подобного не случилось», — констатирует Монгренье. Таким образом, по мнению аналитика, 2017 год закончился новым дипломатическим провалом, «рискуя привести в отчаяние ту часть Европы, которая так мечтала отдать свою безопасность в руки реваншистской России», — саркастически замечает автор статьи.

Относительно мирного переговорного процесса в Астане, «этого невероятного российско-ирано-турецкого дипломатического концерта», то его заявленные цели (в частности, создание зон безопасности и обеспечение прекращения огня), по убеждению эксперта, не соответствуют реальным задачам — «утвердить собственные завоевания и диктовать условия мира».

«В действительности российская дипломатия полна противоречий, и переговорный процесс в Астане с трудом преодолевает тактические разногласия», — полагает аналитик. Союз Москвы и шиитского Тегерана, хотя и является прочным, в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на российско-израильские отношения, а также помешать сближению Кремля с Саудовской Аравией и другими суннитскими режимами в регионе. Долгосрочному союзу Путина и Эрдогана, в свою очередь, может помешать курдский вопрос. «Что касается четырёх зон безопасности, где должен царить мир, то две из них находятся в центре масштабных боёв и бомбардировок», — отмечает автор статьи, имея в виду ситуацию в Восточной Гуте и Идлибе.

С началом турецкой операции под названием «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в Африне в сирийской войне «открылся второй фронт», пишет обозреватель. При этом, по мнению автора статьи, внимание общественности сосредоточено на противоречиях, возникающих в этой ситуации у Турции с США, союзниками курдов в сирийском конфликте. Однако, как отмечает эксперт, остаётся незамеченным тот факт, что «вплоть до последних дней российские С-400 закрывали воздушное пространство, препятствуя любым инициативам Турции, в то время как в Африне были размещены российские военные и полицейские».

Таким образом, «после семи лет безусловной поддержки власти Асада и двух с половиной лет прямого военного вмешательства ничего не достигнуто и риск большой региональной войны не снижается», — делает вывод автор.