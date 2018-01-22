NZZ: Москва предпочла защищать Асада, а не союзников США курдов

Турецкие наземные войска вторглись в курдский анклав Африн, несмотря на призывы к «сдержанности», пишет Neue Zürcher Zeitung. Анкара возмущена тем, что США долгое время снабжали оружием курдские отряды. В то же время Кремль, очевидно, «бросил курдов», приписав при этом ответственность за обострение конфликта Вашингтону, добавляет издание.
Несмотря на призывы союзников к «сдержанности», Турция продолжила наступление в преимущественно курдском регионе Африн на северо-западе Сирии, а турецкие самолёты наносят авиадуары по опорным пунктам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) сообщает журналист Neue Zürcher Zeitung Инга Рогг. По данным Анкары, турецкие наземные войска вторглись в регион. Сообщается, что турки уничтожили множество баз и складов оружия курдских боевиков. Однако сами курды опровергают эту информацию и утверждают, что атаки в основном направлены против гражданских объектов. По словам представителя YPG, были ранены десятки человек. Как пишет автор материала, регион Африн был «бастионом курдского национализма» и многие курды стали членами Рабочей партии Курдистана.
Как заявляет Анкара, её наступление направлено против «экстремистов ИГ* и YPG» и освобождение от них Африна, а не против невинных мирных жителей. Тем не менее курды вряд ли будут приветствовать турок как освободителей. Наоборот, многие из них видят в Турции «режим, который бросил их на произвол судьбы в войне против ИГ». Однако у YPG было несколько лет для подготовки и операция турок не будет лишь «прогулкой», считают эксперты. После взятия Африна турки захватят Манбидж, заявил президент Турции Эрдоган. «Начиная с Запада, мы шаг за шагом устраним коридор террористов», — отметил он. При этом политик не скрывает своего «гнева в адрес американцев», которые поддерживают YPG в районе от Евфрата до сирийско-иракской границы в борьбе против ИГ.
«Русские, которые считают Африн своей зоной влияния и в прошлом году предотвратили нападение турок на этот анклав, очевидно, решили бросить курдов», — пишет Рогг. При этом Кремль заявил об «ответственности американцев за обострение конфликта». «Приоритетом для Владимира Путина выступает защита режима Асада и ослабление американцев», — утверждает автор материала. Россия потребовала передачи контроля над Африном Дамаску, заявил один из лидеров YPG Альдар Халиль. «Русские вряд ли согласятся на оккупацию Африна турками. Россия заинтересована в передаче власти», — резюмировал эксперт по турецкой и российской политике на Ближнем Востоке Тимур Ахметов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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