Challenges: привычка к кризисам и стремление к независимости — Западу не удалось обрушить российскую экономику санкциями

Год назад министр финансов Франции пообещал спровоцировать крах российской экономики с помощью санкций, однако добиться этой цели Западу до сих пор не удалось, констатирует Challenges. Как отмечает издание, в основе устойчивости российской экономики лежат способность бизнеса к адаптации, государственная помощь предприятиям и населению и стремление к независимости в валютной и цифровой сферах.

1 марта 2022 года министр финансов Франции Брюно Ле Мер пообещал «спровоцировать крах российской экономики» с помощью санкций, напоминает издание Challenges, подчёркивая, что это заявление отражало в ту пору настроения Запада. Опасения российского населения тогда были вполне реальными и усиливались падением рубля. На улицах России росли очереди перед банкоматами для снятия наличных.

Однако ЕС и Вашингтону пришлось умерить свои амбиции, а российская экономика далека от «удушения», о котором говорилось в начале конфликта, замечает издание. По данным Международного валютного фонда, сокращение российского ВВП в 2022 году не превысило 2,2%. «Хуже того, МВФ ожидает небольшого роста на 0,3 процента в 2023 году и роста на 2,3 процента в 2024 году», — сетует автор статьи.

Тем не менее «российская экономика далека от хорошего самочувствия», уверяет директор по глобальному прогнозированию центра Economist Intelligence Unit Агата Демаре, отмечая, в частности, падение розничных продаж на 10% в декабре 2022 года и сокращение промышленного производства на 4%. По мнению экономиста, влияние санкций будет особенно заметным в долгосрочной перспективе.

Как поясняет издание, добиться поставленных целей Западу не удалось, поскольку решающую роль в поддержке российской экономики до сих пор играли налоговые поступления, связанные с ценами на углеводороды. В результате у правительства даже хватило средств на внедрение программы поддержки бизнеса и населения «любой ценой», включавшей повышение пенсий на 10%, помощь предприятиям и так далее.

Чтобы лучше понять, что происходит в России после введения западных санкций, редакция Challenges предлагает разобраться в устройстве трёх составляющих экономики страны. Первая из них — находчивость российских компаний. Под действием западных санкций российским предприятиям пришлось в срочном порядке перепрофилироваться. Так поступила, к примеру, садоводческая компания Galantus, которая до этого импортировала 80% луковиц тюльпанов из Нидерландов. Обойти запрет, введённый Евросоюзом, на экспорт товаров в Россию, помог «параллельный импорт». Galantus удалось сохранить годовой объём производства тюльпанов, благодаря закупкам при посредничестве третьих стран (Кипра или Турции). Субсидии, льготные кредиты, налоговые каникулы — предприятия также смогли рассчитывать на государственную помощь. Кроме того, нельзя не учитывать устойчивость российских компаний, привыкших к кризисам, отмечает Challenges.

Через 12 дней после начала конфликта на Украине рубль потерял 70% своей стоимости из-за исключения из международной межбанковской системы Swift некоторых российских банков и замораживания российских активов за рубежом на сумму $300 млрд. Однако затем Центральный Банк России вложил десятки миллиардов долларов в спасение рубля. «Кровотечение было остановлено, и российская национальная валюта сегодня даже сильнее, чем до конфликта», — констатирует автор статьи. Как поясняет издание, это произошло благодаря стратегии «дедолларизации» резервов ЦБ, действующей уже несколько лет. 13 февраля этого года заместитель министра финансов России объявил, что к концу 2023 года резервы ЦБ будут состоять на 40% из золота и на 60% из юаней.

Кроме того, Москва стремится к полной независимости в цифровой сфере. С начала войны Кремль фактически отрезал российский интернет от остального мира, побуждая население пользоваться местными цифровыми продуктами: «ВКонтакте», «Яндексом» и Telegram. В результате выручка этих компаний резко возросла. Что касается высокотехнологичного оборудования, такого как полупроводники, здесь Москва может снова сделать ставку на Азию, отмечает издание.

Таким образом, Кремль следит за тем, чтобы повседневная жизнь россиян не менялась существенно, пишет Challenges. Ушедшие западные бренды позже возродились под другим названием. К примеру, после перехода «Макдоналдса» к новым владельцам Happy Meal превратился в Kids Combo.