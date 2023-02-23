Le Figaro: российская экономика справляется с западными санкциями
Местное производство и новые азиатские поставщики не дают западным санкциям вызвать в России дефицит продуктов потребления и комплектующих для промышленности. И всё же, пишет Le Figaro, перемены есть: хотя жизнь идёт, на первый взгляд, по-старому, появляется давно ожидавшаяся нехватка..
Как отмечает автор материала, как и в советскую эпоху, некоторые товары надо «искать» и «доставать», а увидев их на полках магазинов, нужно их покупать, потому что иначе есть риск не увидеть их завтра. В российских аптеках наблюдаются проблемы с йодом, аспирином, активированным углём. В промышленности технари закрывают бреши, но новые возникают тотчас же. Возникли проблемы с автомобилями определённых цветов: Lada Niva Travel продаётся только зелёная, Lada Granta — только чёрная.
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