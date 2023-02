«Конец эпохи контроля над вооружениями» — речь Путина встревожила мировые СМИ

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о том, что западным санкциям не удалось пошатнуть российскую экономику, обвинил Запад в разжигании войны, выходящей за пределы украинского конфликта, и объявил о приостановке действия договора СНВ-III — последнего соглашения, препятствующего гонке вооружений между Россией и США. Это сообщение вызвало тревогу у многих западных СМИ, которые заговорили о конце эпохи контроля над вооружениями.

«Он выглядел очень уверенным, президент России Владимир Путин», — так охарактеризовала ежегодное послание президента Федеральному собранию австрийская газета Der Standard. Глава Кремля выступил с первым за почти два года посланием о положении дел в стране в преддверии годовой отметки с начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, подчеркнуло новостное агентство Bloomberg. В зале, где выступал президент, присутствовало множество ветеранов войны и военнослужащих в форме, «их медали были хорошо видны, их неоднократно показывали в прямом эфире все государственные каналы, как бы иллюстрируя ту смену элит», к которой глава государства призывал в своей речи, отметила французская газета Le Point.

В своём обращении Владимир Путин уделил внимание таким темам, как развитие страны, восстановление Донбасса, экономическая ситуация в условиях западных санкций, модернизация армии с учётом опыта специальной военной операции и позиция России в сфере контроля над вооружениями. При этом большая часть выступления, как отмечает Bloomberg, была посвящена внутренним вопросам: в частности, были предложены новые льготы для ветеранов и их семей, а также работников оборонной промышленности. В то же время в обширной речи российского президента присутствовали и «обвинения Запада в заговоре с целью уничтожения России», и обещания построить новую магистраль от Москвы до Владивостока, пишет The Washington Post. По версии издания, Владимир Путин постарался представить Россию как «открытую и крепкую страну, которая вновь восходит к утраченному статусу независимой сверхдержавы».

«Более грозных заявлений», которых ожидала от Москвы польская газета Rzeczpospolita, так и не прозвучало: вместо этого президент «сосредоточился на том, чтобы умело создать впечатление, что в России всё в порядке и что у страны светлое будущее». Британская The Times тоже готовилась к худшему: по утверждению издания, перед обращением ходили разговоры о том, что российский лидер может официально назвать кампанию России на Украине войной, объявить новую волну мобилизации или закрыть границы страны, — «однако после первого залпа антизападных и антиукраинских ремарок Путин в основном сосредоточился на том, что он назвал успехами России в противостоянии санкциям и построении экономики».

Как подчеркнул Владимир Путин, прогнозы Запада о том, что российская экономика рухнет под тяжестью санкций, не оправдались. В своём выступлении он отметил, что Россия не позволила дестабилизировать себя ограничительными мерами Запада в связи с конфликтом на Украине, передаёт швейцарский телеканал SRF. Цель антироссийских санкций состоит в том, чтобы заставить страдать народ России. «Но их расчёт не оправдался», — подчеркнул российский президент: российская экономика и административная система оказались гораздо сильнее, чем ожидал Запад. По словам Путина, политика санкций со стороны Запада на какое-то время усложнила жизнь России, но на практике страна не только справилась без серьёзных последствий, но и укрепила независимость своей экономики, поскольку была вынуждена развивать внутренний рынок и торговые связи с другими странами, пишет шведская газета Nya Dagbladet.

Более того, западные страны обрушили собственный энергетический сектор, введя санкции против связанных с Россией компаний и частных лиц, отметил со слов президента британский телеканал Sky News. Помимо этого, Путин объявил, что в стране создаётся государственный фонд поддержки ветеранов и семей погибших военнослужащих, а также принимаются меры по стимулированию экономики, включая снижение налогов для предприятий, закупающих отечественную продукцию, и программу поощрения граждан к сбережениям и инвестициям внутри страны, сообщает американский телеканал CNBC.

Турецкая газета Hürriyet Daily News также обратила внимание на уверенность главы Кремля в том, что, несмотря на атаки на экономику России посредством санкций, западные страны «ничего не добились и не добьются». Поэтому, наряду с нападками на российскую экономику, они осуществляют «агрессивные информационные атаки» и «искажают исторические факты», нападая на культуру, религию и ценности страны. По словам президента, это также происходит потому, что западные правительства прекрасно понимают: Россию «победить на поле боя невозможно».

Разъяснения главы государства, однако, не помешали испанской газете El Diaro увидеть в этом заявлении «решимость продолжать конфликт на Украине». Редактор британского телеканала Sky News Доминик Вагхорн тоже высказал мнение, что речь президента России «закрепила разрыв с Западом» и что этот конфликт будет «тянуться на заднем плане ещё долго». «В целом можно заметить, что Россия не хочет каким-либо образом отступать, — утверждает также американский телеканал CNN. — Напротив, Владимир Путин попытался подготовить россиян к затяжной «специальной военной операции». Аналогичной точки зрения придерживается и французская пресса. «Президент России не намерен отступать», — пишет Valeurs Actuelles. Владимир Путин «подтвердил своё желание продолжить конфликт и закончить его победой России», подхватывает Le Point.



Между тем, российский президент выступил с осуждением Запада и обвинил США и их союзников в развязывании украинского конфликта, сообщает Associated Press. «Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы её остановить», — подчеркнул глава государства. По утверждению агентства, в качестве ещё одного объяснения продолжающемуся конфликту президент назвал защиту гражданского населения. «Мы защищаем свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть», — отметил Путин. Есть один важный момент, о котором президент несколько раз упомянул в этой связи, считает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген: «Путин представлял всё происходящее как конфликт России и Запада, России и США, но не конфликт России и Украины». Как подчеркнуло норвежское издание ABC Nyheter, Владимир Путин в своей речи постарался представить ясную картину относительно того, что «Запад представляет экзистенциальную угрозу для России» — например, когда поставляет ей вооружения. «Если послушать кремлёвского лидера, выступающего перед московскими элитами, Россия — это ягнёнок, которого Запад не переставал стричь, а затем укрощать, желая в конечном счёте зарезать, — написала французская газета Le Figaro. — По его словам, честной и миролюбивой России пришлось применить силу, чтобы положить конец войне, развязанной лицемерным Западом». В свою очередь, американский телеканал Fox News отмечает: глава Кремля «назвал Россию и Украину жертвами двуличия Запада. Он сказал, что Россия, а не Украина, борется за своё существование».

В последние минуты почти двухчасовой речи президент Путин «искусно сбросил бомбу» посреди «в остальном непримечательного», по версии Washington Post, выступления — приостановив участие России в новом договоре СНВ о контроле над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Тем самым российский президент «объявил о более резком разрыве с Западом», утверждает The New York Times. Это было самое важное для Запада объявление, которое глава Кремля сделал в ходе своего выступления, подчёркивает телеканал CNN. ДСНВ устанавливает лимит на количество допустимых к развёртыванию ядерных боеголовок и ядерного оружия у России и США. По словам Путина, допускать американских инспекторов на российские ядерные объекты рискованно, потому что в итоге эти объекты могут быть атакованы украинскими беспилотниками. «То есть, очевидно, он также приравнял это к конфликту на Украине», — делает вывод корреспондент американского телеканала. Этот конфликт, который не должен был выходить за пределы территории Украины, «перерастает в нечто гораздо более масштабное — в битву за выживание между Западом и Россией», — в этом с Владимиром Путиным согласился и Джо Байден, пишет британская газета The Guardian.

Приостановка Россией договора СНВ означает, что США могут потерять доступ к инспекциям и данным мониторинга о количестве развёрнутых российских ядерных боеголовок, а также наземных и морских средств, используемых для их запуска. Между тем, «Пентагон больше всего ценит в договоре не цифры, а прозрачность», уверяет бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Этот шаг «резко повысил ставки на фоне напряжённости в отношениях с Вашингтоном из-за боевых действий на Украине», анализирует CBS News. С точки зрения The Washington Post, это была «попытка заставить Вашингтон свернуть свои планы по предоставлению Украине более совершенного оружия». Как поясняет издание, замораживание договора СНВ-III должно было напомнить Соединённым Штатам и союзникам по НАТО о главной причине, по которой они избегали прямого участия в войне: «Путин контролирует крупнейший в мире ядерный арсенал, и его порог использования оружия массового поражения окружён настоящей неопределённостью». Цель этого шага, вероятно, также состоит в том, «чтобы напугать США, поскольку ядерные соглашения были одной из очень немногих областей, в которых Россия и США двигаются в одном направлении», предполагает шведская газета Dagens Nyheter.

Немецкий телеканал Welt также обратил внимание на то, что «договор СНВ-III — это последний значимый договор о разоружении, который ещё существовал между русскими и американцами». В прошлом важные договора, заключавшиеся во времена холодной войны, уже неоднократно приостанавливались или отменялись, напомнил корреспондент Кристоф Ваннер. Больше таких соглашений не осталось — «всё пошло коту под хвост, а это тревожное развитие событий, потому что если больше нет возможности для обоюдного контроля, то всё заканчивается огромным недоверием, которое теперь воцарилось, и гонкой вооружений». Французская газета France info охарактеризовала этот шаг как «новое свидетельство недоверия с налётом холодной войны». После сообщения о приостановке действия последнего крупного договора о ядерных вооружениях с США обе страны вступают «в более нестабильную эпоху в отношении обязательств по оружию массового уничтожения», предостерегает The Hill, и это «вновь внушило тревогу и усилило опасения, что напряжённость выходит из-под контроля». Приостановка участия России в ДСНВ стала «последним признаком того, что длившаяся десятилетиями эпоха формального контроля над вооружениями, возможно, уходит», заключает The New York Times.

Российский президент возложил вину за приостановку договора на Запад, заявив, что отношения ухудшились и что сейчас невозможно разрешить американские инспекции российских стратегических ядерных объектов, отмечает телеканал ABC News. Владимир Путин «не пощадил Запад и возложил на него ответственность за обострение напряжённости на Украине», сообщает также французская газета Le Point. Кроме того, глава Кремля обратил внимание на то, что ядерным потенциалом в составе НАТО обладают не только США. «Затем Путин сказал: одно дело иметь соглашение с Соединёнными Штатами, но как насчёт Франции, Великобритании? У них тоже есть ядерное оружие», — передаёт слова российского президента телеканал CNN.



В послании Федеральному собранию Путин также подчеркнул, что Россия должна быть готова возобновить испытания ядерного оружия, если это сделают США, — «что положит конец глобальному запрету на испытания ядерного оружия, действующему со времён холодной войны», отмечает CBS News. Российский президент обвинил США в намерении возобновить испытания ядерных бомб. «Некоторые в Вашингтоне подумывают об испытании ядерного оружия. Министерство обороны и «Росатом» тоже должны подготовиться к проведению ядерных испытаний в случае необходимости. Но Россия не будет проводить их первой», — процитировал слова Путина телеканал ABC News. «Америка подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако она его не ратифицировала, в отличие от России», — поясняет координатор программы по сдерживанию и распространению ядерного оружия во Французском институте международных отношений (IFRI) Элоиз Файе. По её словам, это действительно позволяет Владимиру Путину «назвать США безответственным государством».

Реакции западных политиков на обвинение в разжигании украинского конфликта не заставили себя ждать. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан осудил подобные обвинения, сообщает BFM TV. «Никто не нападает на Россию, — заявил он. — Есть своего рода абсурдность в идее о том, что Россия находится под какой-либо военной угрозой со стороны Украины или любой другой страны». Во время своего визита на Украину премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала речь Путина «пропагандой». По её словам, она хотела бы услышать более конструктивные высказывания. «Часть моего сердца надеялась на другие слова, на шаг вперёд. Это была пропаганда», — приводит слова политика немецкий журнал Der Spiegel. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу заявления Путина о приостановке договора, заявив, что «с сегодняшним решением по СНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована», передаёт ABC News. «Я настоятельно призываю Россию пересмотреть своё решение и уважать существующие соглашения», — сказал Столтенберг.