Welt: после заявления Путина между Россией и США не осталось договоров, препятствующих гонке вооружений

Российский президент Владимир Путин сообщил о приостановке договора СНВ-III. Как поясняет корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, это означает, что между Россией и США больше не осталось значимых соглашений о контроле над вооружениями. По его мнению, всё это приводит к ситуации опасного недоверия и гонке вооружений — то есть именно к тому, чего обе ядерные державы раньше пытались избежать.

Россия приостановила соглашение СНВ-III. Кристоф, что конкретно это означает?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Договор СНВ-III — это последний значимый договор о разоружении, который ещё существовал между русскими и американцами. Речь идёт о стратегическом ядерном оружии, и этот договор устанавливает лимит на пригодные для использования или находящиеся в боевой готовности боеголовки до 1550 штук на страну. Кроме того, число готовых к применению бомб и ракет также ограничивалось 700 единицами. Этот разговор российский президент сейчас приостановил. И таким образом в итоге получается, что между двумя крупнейшими ядерными державами мира больше нет никаких значимых договоров о разоружении.

В прошлом важные договора, которые заключались во времена холодной войны, раз за разом приостанавливались или попросту отменялись. Затем был также договор РСМД, который касался ракет средней дальности — для их ограничения или для того, чтобы их вообще нельзя было применять и разрабатывать. Всё это было отменено. Также ещё был договор, который ограничивал ядерные щиты. Его сейчас тоже больше нет. Если я правильно помню, это был Договор об ограничении систем противоракетной обороны.

Всего этого теперь больше нет, всё пошло коту под хвост, а это тревожное развитие событий, потому что если больше нет возможности для обоюдного контроля, то всё заканчивается огромным недоверием, которое теперь воцарилось, и гонкой вооружений. С моей точки зрения, все эти годы этому пытались помешать. Однако сейчас всё снова движется именно в том направлении, которого, по крайней мере в прошлом, никто не хотел.

Кристоф, спасибо за оперативную оценку ситуации.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2023 года.