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Das Erste: Россия отказала американцам в инспекции ядерных объектов

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Россия временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности по договору СНВ-III, сообщает Das Erste. В Министерстве иностранных дел России заявили, что западные санкции нарушают паритет при инспекциях и лишают Москву права на проведение проверок на территории США. В ведомстве пояснили, что прерванное авиасообщение с США и ужесточение визового режима в транзитных странах создают «односторонние преимущества» для американцев — в России аналогичных препятствий нет.
Das Erste: Россия отказала американцам в инспекции ядерных объектов
AP

Россия приостановила доступ американских инспекторов к своим ядерным объектам, осуществляемый в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В Министерстве иностранных дел России заявили, что западные санкции нарушают паритет при инспекциях и лишают Россию права на проведение проверок на территории США, передаёт Das Erste.  

В ведомстве пояснили, что из-за односторонних антироссийских санкций нормальное авиасообщение между Россией и США прервано. Кроме того, дополнительные затруднения возникают из-за ужесточения визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования российских самолётов. Эти условия препятствуют осуществлению инспекционной деятельности на территории США и создают для них «односторонние преимущества», поскольку «аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется».
 
В тексте СНВ-III, последнего оставшегося двустороннего соглашения о контроле над вооружениями, утверждается, что инспекционная деятельность является главным инструментом взаимного контроля за его исполнением. Документ был подписан в 2010 году президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым.
 
Договор предусматривает сокращение развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой из сторон. В соответствии с договором каждой стороне разрешено иметь до 700 единиц развёрнутых стратегических носителей: межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ).
 
Решение принято на фоне обострения международной напряжённости в связи с конфликтом на Украине. Кремль впервые приостановил инспекции, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Администрация президента США Джо Байдена пока никак не отреагировала на решение российской стороны, пишет Das Erste.
 
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Das Erste Германия Европа
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