Spiegel: в SIPRI заявили о самом высоком риске применения ядерного оружия со времён холодной войны

Несмотря на незначительное сокращение числа ядерных боеголовок во всём мире в прошлом году, в настоящий момент все ядерные державы активно модернизируют и расширяют свой арсенал, отмечается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет Der Spiegel. В следующем десятилетии человечество, вероятно, ждёт новая гонка ядерных вооружений. По оценкам исследователей, риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо после разгара холодной войны.

В прошлом году произошло незначительное сокращение числа ядерных боеголовок во всём мире. В то же время ядерные арсеналы становятся всё более современными, увеличивается и их важность для глобальных военных стратегий — и в следующем десятилетии, вероятно, они вырастут вновь. Таковы основные выводы ежегодного доклада, подготовленного Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), пишет Der Spiegel.

«Все ядерные державы расширяют или модернизируют свой арсенал», — отмечает Вильфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения. Большинство из них, по его словам, переходят к более агрессивной риторике касательно применения ядерного оружия и его роли в их военных стратегиях. «Это очень тревожная тенденция», — констатирует эксперт.

По оценкам SIPRI, общее число ядерных боеголовок во всём мире на начало этого года составило 12 705 единиц. По мнению исследователей, тот факт, что по сравнению с прошлым годом это число снизилось на 380, в основном связан со снятием с вооружения устаревших систем. В частности, две главные ядерные державы — Россия и США — демонтировали ядерное оружие, которое они вывели из строя много лет назад. Однако число активных и потенциально готовых к использованию боеголовок осталось прежним.

По оценкам SIPRI, такая тенденция внушает опасения. «Имеются явные признаки того, что процесс сокращения глобального ядерного арсенала, имевший место после окончания холодной войны, завершён», — отмечает Ханс Кристенсен, ведущий эксперт SIPRI по ядерному оружию. Ещё одним поводом для беспокойства, согласно докладу SIPRI, являются угрозы России применить ядерное оружие в контексте её спецоперации на Украине.

На Россию и США совокупно приходится более 90% мирового ядерного арсенала. Кроме того, почти все активные ядерные боеголовки, то есть готовые к немедленному применению, принадлежат этим двум державам. По данным SIPRI, их число составляет примерно 2000 единиц.

Вооружаются и другие ядерные державы. В частности, Китай, похоже, пытается сократить разрыв с Россией и США. По оценкам SIPRI, Пекин находится в процессе «существенного» расширения своего ядерного арсенала. Об этом свидетельствует среди прочего строительство более 300 новых пусковых шахт для базирования межконтинентальных баллистических ракет, которые можно наблюдать с помощью спутниковых снимков.

Западные страны также расширяют и модернизируют свои арсеналы. Например, в 2021 году Великобритания приняла решение увеличить потолок своих запасов ядерного оружия. Кроме того, Лондон отказался от публикации точных данных по ядерным боеголовкам. В прошлом году Франция запустила программу разработки новых атомных подводных лодок, которые могут быть оснащены баллистическими ракетами и ядерными боеголовками.

По данным SIPRI, программы модернизации ядерных арсеналов также реализуют Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Пхеньян за минувший год всё более последовательно ставил ядерное вооружение в центр собственной доктрины национальной безопасности. Об истинных размерах ядерного арсенала Северной Кореи можно только догадываться. Иерусалим, с другой стороны, официально не подтверждает, но и не опровергает наличие у себя ядерного оружия — тем не менее SIPRI предполагает, что Израиль располагает 90 боеголовками.

С точки зрения SIPRI, неопределённость позиций ядерных держав делает ситуацию особенно проблематичной: «Хотя в прошлом году были достигнуты значительные успехи в области контроля над ядерными вооружениями и ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сегодня кажется выше, чем когда-либо после разгара холодной войны», — подчёркивает глава SIPRI Дэн Смит.

Положительным моментом является продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III между США и Россией. Однако договор распространяется только на стратегическое ядерное оружие. Так называемое тактическое ядерное оружие, предназначенное для применения вблизи линии фронта и в ближнем тылу неприятеля, не включено в договор. К глобальным достижениям относится и вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия, который был подписан или ратифицирован десятками стран. Однако в их число не входят ядерные державы. Пять стран, обладающих ядерным оружием: США, Россия, Китай, Франция и Великобритания — в январе этого года опубликовали совместное заявление, в котором говорилось: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

После начала украинского кризиса такие заявления кажутся «чем-то из другой эпохи»: «Отношения между великими державами мира ухудшаются ещё сильней в то время, когда человечество и планета сталкиваются с целым рядом глубоких и неотложных общих проблем, которые могут быть решены только с помощью международного сотрудничества», — подчёркивает председатель правления SIPRI, бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, передаёт Der Spiegel.