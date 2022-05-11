Fox: директор Нацразведки США считает, что Путин применит ядерный арсенал только в случае «экзистенциальной угрозы»

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс полагает, что президент России Владимир Путин пустит в ход ядерное оружие только в том случае, если почувствует, что над его страной нависла экзистенциальная угроза, пишет Fox News. При этом, по её мнению, недавняя предостерегающая риторика российского лидера призвана лишь помешать введению новых западных санкций и не дать оказать дополнительную помощь Украине.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс попыталась сгладить недавние «угрозы» России применить ядерное оружие, отметив, что президент Владимир Путин прибегнет к нему, только если почувствует, что над его страной нависла экзистенциальная опасность, пишет Fox News.

Подобное заявление Хейнс сделала во время своего выступления перед сенатским комитетом по вооружённым силам во вторник. Ранее Путин неоднократно предупреждал, что вмешательство Запада в конфликт на Украине может стать причиной того, что Москва использует свой ядерный арсенал.

По мнению Хейнс, цель подобной риторики — лишь помешать введению новых западных санкций и не дать оказать помощь Украине. При этом директор полагает, что, скорее всего, речи о прямой угрозе не идёт.

«Мы полагаем, что Москва продолжает использовать ядерную риторику, чтобы мешать США и Западу наращивать помощь Украине в виде смертоносных вооружений, а также дать ответ на публичные заявления союзников США и НАТО, которые предполагают расширение списка целей Запада в рамках конфликта», — сообщила она.

Хейнс также не исключила, что Путин и в дальнейшем будет демонстрировать ядерную мощь России на фоне продолжения боевых действий. По её словам, такая демонстрация может заключаться в том числе и в рассредоточении и мобилизации ядерного арсенала по всей России.

«В остальном мы по-прежнему придерживаемся мнения, что президент Путин, вероятно, разрешит применить ядерное оружие только в том случае, если почувствует экзистенциальную угрозу российскому государству или режиму», — добавила она.

С этой речью Хейнс выступила спустя несколько дней после того, как Путин провёл парад с демонстрацией ядерных вооружений в честь Дня Победы. При этом ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае ядерной войны страны НАТО будут уничтожены «за 30 минут», признав, однако, что подобный конфликт стал бы катастрофой для всего мира.