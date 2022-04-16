Sky News: финский министр заявила, что её страна, «весьма вероятно», вступит в НАТО

Решение о вступлении Финляндии в НАТО ещё не принято, однако вероятность такого развития событий «весьма высока», заявила в интервью Sky News министр по делам Европы Тютти Туппурайнен. Она также добавила, что «народ Финляндии уже принял решение», поскольку опросы показывают огромную поддержку идеи о членстве страны в альянсе.
Финляндия, «весьма вероятно», вступит в НАТО, несмотря на ядерные угрозы России, заявила в интервью Sky News финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен. Она добавила, что в интересах всех стран — членов альянса, чтобы этот процесс прошёл «как можно быстрее».
По словам Туппурайнен, «народ Финляндии уже принял решение», и опросы показывают огромную поддержку членства страны в военном блоке.
«На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение ещё не принято», — сказала она.
Как подчеркнула Туппурайнен, вооружённый конфликт на Украине стал «тревожным звонком для всех нас».
«Не только для нас, финнов. Это касается всей границы безопасности в Европе», — сказала она.
Это заявление финского министра прозвучало после того, как премьер Финляндии Санна Марин заявила о том, что её страна готова «уже в ближайшие недели» принять официальное решение по вступлению в НАТО. В ответ Москва пригрозила, что этот шаг станет для Балтийского региона концом безъядерного статуса.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет».
Он также пообещал при подобном развитии событий «серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива».
Однако, как отмечает Sky News, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в этом «нет ничего нового» и что у России уже есть ядерное оружие в регионе — в Калининградском анклаве на Балтийском море.
Между тем Туппурайнен в интервью Sky News заявила: «Что бы ни говорила Россия, мы это слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и наших соображений относительно ситуации в целом. Каждая страна имеет право принимать свои собственные меры в сфере безопасности».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провёл переговоры с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Алексеем Резниковым.
Начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты удерживают в заложниках в качестве живого щита около 6,2 тыс. иностранных граждан.
За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 23 083 человека, 2318 из них — дети. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Сирийские средства ПВО уничтожили одну из двух ракет, выпущенных израильскими F-16 по провинции Дамаск. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить в этом российские вооружённые силы.
Почётный вице-президент Всемирного танцевального совета (World Dance Council) Станислав Попов рассказал об организации и проведении турнира «Кубок Кремля — Гордость России!» по спортивным бальным танцам в Москве.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Краматорского района ДНР за подозрение в лояльности России.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что украинские войска планируют нанести удар тактической ракетой «Точка-У» по беженцам на вокзале населённого пункта Лозовая в Харьковской области.
Следственный комитет России проверит информацию военных корреспондентов о применении ВСУ и националистами РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами, запрещёнными нормами международного права, в селе Чистоводка под Изюмом.