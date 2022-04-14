Times: Финляндия и Швеция определятся с членством в НАТО уже в ближайшие недели

Финляндия примет решение о вступлении в НАТО «в ближайшие нескольких недель, а не месяцев», пишет The Times со ссылкой на финского премьера Санну Марин. Причём почти наверняка Хельсинки выступят за членство в альянсе, поскольку подавляющее большинство депутатов и граждан поддерживают этот шаг. Ожидается также, что примеру Финляндии в скором времени последует и её сосед — Швеция.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении страны в НАТО будет принято «в течение нескольких недель, а не месяцев», пишет The Times. При этом ожидается, что примеру Хельсинки вскоре последует и Швеция.
Официальные лица Финляндии предполагают, что это может произойти уже в начале мая или, самое позднее, к 25 июня. Как отмечается в статье, результат, похоже, предрешён: предположительно только шесть из 200 финских парламентариев выступают против вступления в Североатлантический альянс.
Не сильно отстаёт от своего соседа и Швеция. После состоявшейся совсем недавно встречи с Марин шведский премьер Магдалена Андерссон заявила, что хочет решить вопрос с членством в НАТО задолго до намеченных на сентябрь всеобщих выборов в её стране.
Поскольку оборона Швеции тесно связана с обороной Финляндии, этот вопрос, скорее всего, будет решён положительно. Svenska Dagbladet, «одна из самых надёжных газет страны», сообщила, что Андерссон уже приняла решение вступить в НАТО в июне этого года.
За последние несколько месяцев общественное мнение в обеих странах резко склонилось в пользу присоединения к альянсу. Так, в последнем опросе, опубликованном в понедельник, финские избиратели поддержали членство в НАТО, причём соотношение между сторонниками и противниками этого шага было шесть к одному.
Другой опрос, опубликованный на прошлой неделе, показал, что за вступление в «оборонительный альянс» выступают чуть более половины шведов. Однако в опросах отмечается, что этот уровень поддержки был бы выше, если бы Финляндия также подала заявку на членство в военном блоке.
«Все изменилось, когда Россия ввела войска на Украину, — сказала ранее Марин. — Настроение людей в Финляндии, а также, я думаю, и в Швеции, очень сильно изменилось из-за действий России. Это очень ясно».
Как пишет The Times, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО станет для Кремля «стратегическим поражением».
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