Le Monde: Швеция и Финляндия в вопросе вступления в НАТО смотрят друг на друга

Крайне правые силы Швеции изменили своё отношение к вопросу вступления страны в НАТО и теперь говорят, что поддержат идею, но только если в альянс вступит и Финляндия. Как пишет Le Monde, Хельсинки и Стокгольм уже создали совместную рабочую группу, которая должна продвигать идею о вступлении двух стран в НАТО.

Ещё несколько недель назад лидер крайне правых сил Швеции — «Шведских демократов» — даже слышать не хотел о вступлении его страны в НАТО, а теперь говорит, что готов поддержать эту идею, если Финляндия тоже пойдёт на такой шаг.

Как пишет Le Monde, такая смена курса обсуждалась в понедельник на чрезвычайном съезде партии. По его итогам были названы два условия, при которых страна поддержит присоединение к альянсу: Финляндия тоже должна вступить в НАТО и этого должна требовать обстановка в сфере безопасности. При этом у самой партии к альянсу сохраняется негативное отношение, в частности, из-за членства в нём Турции и из-за отправки шведов для ведения военных действий в другие страны. Так же поменяла свою позицию и крайне правая партия Финляндии. Там тоже провели внеочередной съезд на эту тему.

Более умеренные силы — Социал-демократическая рабочая партия Швеции — объявили, что запустят большое обсуждение по политике безопасности среди своих сторонников, чтобы понять, не сменить ли и им позицию. Соответствующее решение там намерены принять к лету, поскольку на 9 сентября в Швеции намечены парламентские выборы.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сначала говорила, что вступление Швеции в НАТО в нынешних условиях обострит ситуацию, но затем объявила, что не исключает такого варианта. Правительство, однако, держит нейтралитет. По требованию оппозиции оно назначило парламентскую группу, которая должна оценить последствия ситуации на Украине для безопасности страны. Свои выводы группа должна представить к маю. При этом там признают, что Швеция и Финляндия вполне могут прийти к разным выводам относительно вступления в НАТО.

Консервативная партия Швеции выступает за скорейшее вступление страны в НАТО. Она даже открыла в парламенте группу по подготовке заявки на вступление. По словам представителей партии, если до выборов никакого решения принято не будет, то они проведут свою общественную кампанию в поддержку этой идеи после голосования.

Пока же шведские и финские консерваторы создали совместную рабочую группу, которая должна продвигать идею о вступлении двух стран в НАТО. Её первая встреча прошла 6 апреля в Стокгольме. По этому случаю на неё пригласили глав консервативных партий Норвегии и Дании, которые являются членами НАТО.

В Финляндии 13 апреля правительство должно представить парламенту результаты своего анализа изменений, касающихся безопасности страны. Этот анализ послужит основой для дискуссии о вступлении в НАТО, которая должна начаться в парламенте в ближайшее время. В Финляндии хотят принять соответствующее решение уже весной.

В последнее время президент и министр иностранных дел Финляндии совершили ряд поездок, чтобы понять, поддержат ли члены НАТО их заявку на вступление. Глава альянса Йенс Столтенберг с уверенностью заявил, что в НАТО Финляндию примут с распростёртыми объятьями, хотя конкретных дат не называл. А финские власти дали понять, что им уже обещали поддержку на время процедуры вступления, пишет Le Monde.