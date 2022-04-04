Times: всё решится этой весной — премьер Финляндии о вступлении страны в НАТО

Глава финского правительства Санна Марин заявила, что её страна уже весной примет решение, вступать ли ей в НАТО или нет, пишет The Times. По данным газеты, спецоперация России на Украине спровоцировала в Финляндии и в других соседних с Россией странах усиление пронатовских настроений.

Финляндия в связи со спецоперацией Москвы на Украине может уже скоро подать заявку на вступление в НАТО, несмотря на все угрозы со стороны Москвы, сообщает The Times со ссылкой на премьер-министра страны Санну Марин.

По информации британского издания, Марин заявила, что Финляндия определится, присоединяться ей к альянсу или нет, уже этой весной. «Мы должны помнить, какова наша цель: обеспечить безопасность Финляндии и финнов в любых обстоятельствах», — также сообщила глава правительства, подчеркнув, что отношения Хельсинки с Москвой после начала российской операции на Украине изменились.

Как отмечает журналист The Times, российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что одной из причин спецоперации на Украине стала перспектива присоединения этой страны к НАТО — однако боевые действия, напротив, лишь подтолкнули такие страны, как Финляндия и Швеция, к тому, чтобы оформить полноценное членство в альянсе. Соответствующие заявления властей, впрочем, спровоцировали «гневную» реакцию со стороны Кремля: так, Москва успела в феврале и марте дважды пригрозить Хельсинки последствиями в случае вступления в альянс, напоминает автор.

Впрочем, финский народ эти угрозы, по-видимому, не отпугнули: согласно проведённому на минувшей неделе соцопросу, за присоединение к НАТО на данный момент выступает 61% граждан Финляндии, хотя ранее этот показатель много лет оставался в пределах 20-25%, констатирует обозреватель The Times.

По данным The Times, аналогичная ситуация наблюдается в Швеции: после начала спецоперации на Украине глава шведского правительства Магдалена Андерссон, которая ранее выступала против вступления в НАТО, не исключила такой сценарий, а исследования общественного мнения впервые зафиксировали, что число шведов, поддерживающих курс на присоединение к альянсу, превысило количество граждан страны, выступающих против него (41% против 35%).

Как подчёркивает журналист британского издания, кровопролитные бои на Украине «напомнили финнам о зимней войне 1939 года, начавшейся в результате вторжения в страну Советского Союза». Защищать Финляндию вызвались тогда 12 тыс. иностранных добровольцев, среди которых был и британец Кристофер Ли, позже ставший знаменитым актёром, пишет автор.