Guardian: надежда на достижение компромисса — Москва и Киев приблизились к согласованию нейтрального статуса Украины

В переговорах Москвы и Киева о нейтральном статусе Украины есть «определённая надежда на достижение компромисса», пишет The Guardian. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, этот вопрос сейчас всерьёз обсуждается и стороны близки к его согласованию. Ранее осторожный оптимизм по поводу возможности договориться проявлял и украинский президент Владимир Зеленский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев и Москва близки к согласованию вопроса о нейтральном статусе Украины, пишет The Guardian. По его словам, такая возможность всерьёз обсуждается на переговорах двух сторон в увязке с требованиями Кремля о гарантиях безопасности.
«Сейчас именно это обсуждается на переговорах, там есть абсолютно конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определённая надежда на достижение компромисса».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее с осторожным оптимизмом высказался по поводу возможности достижения компромисса, при условии, что Россия займёт «более реалистичную позицию». Во вторник он также протянул Кремлю «оливковую ветвь», заверив российских политиков, что Украина не будет вступать в НАТО.
Главный переговорщик Москвы Владимир Мединский ранее говорил о том, что украинская сторона предлагает нейтральный статус по типу «австрийской, шведской» моделей. По его словам, в ходе переговоров также обсуждался статус Крыма и самопровозглашённых республик ЛНР И ДНР.
В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его стране нужная своя собственная модель с «абсолютными гарантиями безопасности». При этом ключевым элементом возможного соглашения он назвал то обстоятельство, что в случае конфликта с Россией в будущем Запад должен будет прийти на помощь Украине и без раздумий ввести над страной бесполётную зону.
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